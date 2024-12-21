МВФ схвалив шостий перегляд програми EFF і виділив Україні транш у $1,1 млрд

Фото: International Monetary Fund

20 грудня 2024 року Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила шостий перегляд програми "Механізм розширеного фінансування" (Extended Fund Facility, EFF). Це дозволило Україні отримати негайний доступ до фінансування обсягом 834,9 млн СПЗ, що еквівалентно $1,1 млрд. Про це інформує НБУ.

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Ці кошти спрямують на підтримку державного бюджету. Загалом за програмою EFF Україна вже отримала $9,8 млрд.

МВФ відзначив ефективне виконання програми українською владою, незважаючи на складні умови війни. Усі кількісні критерії ефективності та індикативні цілі, визначені на кінець вересня, були досягнуті. Також виконані всі структурні маяки за шостим переглядом і три з них — за грудень.

У МВФ зазначили, що українська економіка у 2024 році демонструє значне зростання завдяки стійкості до енергетичних шоків. Водночас у 2025 році прогнозується уповільнення через складнощі на ринку праці, наслідки атак Росії на енергетичну інфраструктуру та високий рівень невизначеності. МВФ підкреслює, що фінансовий сектор залишається стабільним, а Національний банк України продовжує роботу над програмою оздоровлення банків та вдосконаленням системи наглядової оцінки ризиків.

Посилення монетарної політики, запроваджене НБУ, визнане обґрунтованим через високі темпи інфляції. Фонд наголошує, що НБУ має бути готовим до додаткових заходів у разі погіршення інфляційних очікувань.

Плани реформ

Україна продовжить реалізовувати структурні реформи, які сприятимуть макроекономічній стабільності та євроінтеграції. Одним із ключових завдань стане суворе виконання бюджету у 2025 році. МВФ також наголошує на необхідності мобілізації внутрішніх ресурсів для збереження фіскальної стабільності.

Програма EFF передбачає зовнішню бюджетну підтримку на суму $148-177 млрд залежно від сценарію. Вона включає новий механізм Extraordinary Revenue Acceleration Loans (ERA), за яким $50 млрд планують отримати завдяки активам, знерухомленим унаслідок санкцій проти Росії.

Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва зазначила: "Попри війну, Україна демонструє макроекономічну стабільність і адаптивність економіки. Водночас ризики уповільнення зростання залишаються високими через атаки на інфраструктуру та складнощі ринку праці. Готовність до непередбачуваних ситуацій має ключове значення."

Голова НБУ Андрій Пишний висловив вдячність партнерам з МВФ: "Співпраця з Фондом допомогла зменшити невизначеність щодо міжнародної допомоги у 2025 році. Реалізація реформ залишається важливим драйвером економічного зростання та євроінтеграції. Ми не зупинятимемося на досягнутому".

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