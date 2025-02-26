Рада виконала прострочений маяк МВФ: створила новий вищий спецсуд

В Україні з'явиться новий суд, який розглядатиме адміністративні справи проти центральних органів державної влади

Фото: пресслужба Верховної Ради

Верховна Рада проголосувала за створення нового вищого спеціалізованого суду, який розглядатиме адміністративні справи проти центральних органів державної влади, виконавши одне з прострочених зобов'язань перед Міжнародним валютним фондом. За відповідний законопроєкт №12368-1 у середу, 26 лютого, проголосували 234 народних депутати.

Це не урядовий законопроєкт, а депутатський (авторства Сергія Власенка з Батьківщини), тому початкова концепція дещо змінена.

Замість одного Вищого адміністративного суду буде два: Спеціалізований окружний адміністративний суд і Спеціалізований апеляційний адміністративний суд.

Судді для нових судів будуть обрані за результатами конкурсу Вищої кваліфікаційної комісії, який повинні оголосити протягом одного місяця після набрання чинності законом.

ВККС створить Експертну раду, яка допомагатиме перевіряти кандидатів на відповідність критеріям доброчесності та професійної компетентності. Вона складатиметься з трьох представника від Ради суддів України та трьох представників від міжнародних організацій.

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Експертна рада вважатиметься утвореною та почне діяльність, коли призначать щонайменше чотирьох членів, з яких двоє будуть міжнародниками.

Такий самий кількісний критерій застосовуватиметься для висновків Експертної ради про невідповідність кандидата. У випадку якщо голоси розподіляться порівну, визначальний голос матиме спільне засідання ВККС та Експертної ради. Рішення ухвалюватиметься більшістю спільного складу за умови, що за нього проголосували двоє міжнародників.