Рада выполнила просроченный маяк МВФ: создала новый высший спецсуд

В Украине появится новый суд, который будет рассматривать административные дела против центральных органов государственной власти

Фото: пресс-служба Верховной Рады

Верховная Рада проголосовала за создание нового высшего специализированного суда, который будет рассматривать административные дела против центральных органов государственной власти, выполнив одно из просроченных обязательств перед Международным валютным фондом. За соответствующий законопроект №12368-1 в среду, 26 февраля, проголосовали 234 народных депутата.

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Это не правительственный законопроект, а депутатский (авторства Сергея Власенко из Батькивщины), поэтому начальная концепция несколько изменена.

Вместо одного Высшего административного суда будет два: Специализированный окружной административный суд и Специализированный апелляционный административный суд.

Судьи для новых судов будут избраны по результатам конкурса Высшей квалификационной комиссии, который должны объявить в течение одного месяца после вступления в силу закона.

ВККС создаст Экспертный совет, который будет помогать проверять кандидатов на соответствие критериям добродетели и профессиональной компетентности. Он будет состоять из трех представителей от Совета судей Украины и трех представителей от международных организаций.

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Экспертный совет будет считаться созданным и начнет деятельность, когда назначат по меньшей мере четырех членов, из которых двое будут международниками.

Такой же количественный критерий будет применяться для выводов Экспертного совета о несоответствии кандидата. В случае если голоса распределятся поровну, у определяющего голоса будет совместное заседание ВККС и Экспертного совета. Решение будет приниматься большинством общего состава при условии, что за него проголосовали два международника.