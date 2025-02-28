Украина договорилась с МВФ о новом транше кредитной программы

Седьмой пересмотр кредитного соглашения МВФ согласован на уровне персонала. После того как его утвердит руководство Фонда, Украина получит новый транш

Фото: Сергей Марченко / Facebook

Украина и Международный валютный фонд согласовали на уровне персонала седьмой пересмотр четырехлетней кредитной программы расширенного финансирования (EFF), сообщило Министерство финансов.

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"Очередной транш сможем получить после утверждения пересмотра исполнительным советом директоров МВФ. Спасибо командам правительства и НБУ за основательную работу. Благодарен Фонду за поддержку и стабильное партнерство", — прокомментировал результаты переговоров премьер-министр Денис Шмыгаль.

Размер транша – восьмого по порядку – должен был составлять $917,5 млн, согласно графику, но будет меньше – всего 300 млн специальных прав заимствования (около $400 млн в эквиваленте), сообщил НБУ.

С учетом текущих потребностей платежного баланса украинская сторона обратилась к миссии МВФ с просьбой изменить структуру выплат по программе EFF, перенеся финансирование на будущие пересмотры.

Переговоры с участием экспертов МВФ вместе с представителями Министерства финансов, Национального банка Украины и других органов власти проходили в Киеве и Варшаве в течение 20-28 февраля.

Все количественные критерии эффективности к концу декабря были выполнены, Украина также выполнила семь структурных маяков, еще один маяк – с задержкой. Также Украина не выполнила маяк об отмене так называемых "правок Лозового" по установлению сроков досудебного расследования.

Министр финансов Сергей Марченко отметил, что Минфин остается преданным комплексному плану реформ.

"Эффективное и слаженное сотрудничество с МВФ является одним из ключевых элементов в поддержке финансовой стабильности Украины в условиях неопределенности. Украина продолжает плодотворно работать над внедрением совместно определенных реформ", — сказал министр финансов.