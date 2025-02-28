Украина договорилась с МВФ о новом транше кредитной программы
Украина и Международный валютный фонд согласовали на уровне персонала седьмой пересмотр четырехлетней кредитной программы расширенного финансирования (EFF), сообщило Министерство финансов.
"Очередной транш сможем получить после утверждения пересмотра исполнительным советом директоров МВФ. Спасибо командам правительства и НБУ за основательную работу. Благодарен Фонду за поддержку и стабильное партнерство", — прокомментировал результаты переговоров премьер-министр Денис Шмыгаль.
Размер транша – восьмого по порядку – должен был составлять $917,5 млн, согласно графику, но будет меньше – всего 300 млн специальных прав заимствования (около $400 млн в эквиваленте), сообщил НБУ.
С учетом текущих потребностей платежного баланса украинская сторона обратилась к миссии МВФ с просьбой изменить структуру выплат по программе EFF, перенеся финансирование на будущие пересмотры.
Переговоры с участием экспертов МВФ вместе с представителями Министерства финансов, Национального банка Украины и других органов власти проходили в Киеве и Варшаве в течение 20-28 февраля.
Все количественные критерии эффективности к концу декабря были выполнены, Украина также выполнила семь структурных маяков, еще один маяк – с задержкой. Также Украина не выполнила маяк об отмене так называемых "правок Лозового" по установлению сроков досудебного расследования.
Министр финансов Сергей Марченко отметил, что Минфин остается преданным комплексному плану реформ.
"Эффективное и слаженное сотрудничество с МВФ является одним из ключевых элементов в поддержке финансовой стабильности Украины в условиях неопределенности. Украина продолжает плодотворно работать над внедрением совместно определенных реформ", — сказал министр финансов.
- Предыдущий седьмой транш МВФ в размере $1,1 млрд. Украина получила в декабре 2024 года.
- В целом Украина успешно прошла уже шесть пересмотров, что позволило привлечь около $9,8 млрд из предусмотренных программой $15,6 млрд.