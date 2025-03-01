Экономика Украины сохраняет устойчивость, но рост замедлится – МВФ

МВФ прогнозирует, что рост ВВП Украины в 2025-м замедлится до 2-3% из-за войны, инфляции и дефицита кадров

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Украинская экономика демонстрирует устойчивость, несмотря на вызовы, вызванные тремя годами войны. По оценкам МВФ рост реального ВВП оценивается в 3,5 процента в 2024 году, однако в 2025 году он может замедлиться до 2-3%. Об этом говорится в пресс-релизе Международного валютного фонда.

Основными факторами, влияющими на это, является дефицит рабочей силы, повреждение энергетической инфраструктуры и продолжение войны с Россией.

Инфляция в Украине продолжает расти, достигнув 12,9% в годовом исчислении по состоянию на январь 2025 года. Главными причинами является повышение стоимости продуктов питания и рост затрат на оплату труда. Национальный банк Украины с декабря повысил учетную ставку на 150 базисных пунктов.

Международные резервы Украины выросли до $43 млрд в январе 2025 года, что стало возможным благодаря значительной внешней финансовой поддержке.

В то же время МВФ отмечает, что риски для экономики остаются чрезвычайно высокими из-за неопределенности продолжительности войны, перспектив мира и экономического восстановления.

28 февраля Украина и Международный валютный фонд согласовали на уровне персонала седьмой пересмотр четырехлетней кредитной программы расширенного финансирования (EFF).