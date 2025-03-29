В ближайшее время Украина получит восьмой транш от МВФ – Сергей Марченко

МВФ одобрил седьмой пересмотр программы расширенного финансирования для Украины и выделил $400 млн

Фото: МВФ

28 марта 2025 года Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) завершил седьмой пересмотр программы расширенного финансирования (EFF) для Украины. Это позволяет предоставить стране транш в размере около 400 миллионов долларов США (300 миллионов СДР), которые будут направлены на поддержку государственного бюджета, сообщили в пресс-службе МВФ.

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Эти средства предназначены для бюджетной поддержки страны. В результате общая сумма финансирования, полученного от МВФ в рамках этой программы, составит $10,1 миллиарда.

В фонде отметили, что несмотря на сложные условия, экономика Украины демонстрирует устойчивость, а выполнение условий программы остается на высоком уровне.

"Дальнейший прогресс в проведении реформ, рост внутренних доходов и стабильное поступление международной помощи являются ключевыми для макроэкономической стабильности, фискальной и долговой устойчивости, а также эффективного администрирования", – подчеркнули в МВФ.

В МВФ отметили, что в 2024 году экономический рост оставался устойчивым, но замедлился во второй половине года. В 2025 году ожидается дальнейшее замедление из-за нехватки рабочей силы, атаки на энергетическую инфраструктуру и всеобщей неопределенности, связанной с войной. Национальный банк Украины (НБУ) ужесточил монетарную политику в ответ на рост инфляции, основным драйвером которой остаются цены на продовольствие.

МВФ отметил важность принятого закона о повышении акцизного налога на табачные изделия, способствующего реализации Национальной стратегии доходов. Для дальнейшего укрепления финансовой устойчивости необходима модернизация налоговой и таможенной служб, борьба с уклонением от уплаты налогов и гармонизация законодательства с европейскими стандартами.

Также идет работа над завершением стратегии реструктуризации государственного долга. Украинские власти ведут переговоры с владельцами внешних коммерческих обязательств, включая ВВП-варранты, для достижения договоренностей в соответствии с целями долговой устойчивости.

Фонд призвал украинские власти продолжать антикоррупционные и управленческие реформы, включая назначение нового руководителя Бюро экономической безопасности, завершение аудита НАБУ и усиление механизмов борьбы с отмыванием средств.

Министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что страна получит транш в ближайшее время.

Программа EFF для Украины, которая длится 48 месяцев и имеет доступ к 11,6 миллиарда СДР (эквивалент примерно 15,5 миллиарда долларов США), была утверждена 31 марта 2023 года. Она является частью международного пакета поддержки Украины, общий объем которого составляет 148,8 млрд долларов США. В бюджет Украины уже поступило семь траншей в рамках программы МВФ EFF общим объемом около 9,8 млрд долларов США из запланированных 15,5 млрд долларов США на период 2023-2027 годов.