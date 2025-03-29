МВФ установил новые структурные маяки для Украины

МВФ обновил программу EFF для Украины: добавлены четыре структурных маяка, перенесены сроки выполнения ряда реформ, скорректирован график траншей

Исполнительный совет МВФ (Фото: imf.org)

Международный валютный фонд (МВФ) обнародовал обновленный Меморандум об экономической и финансовой политике по итогам седьмого пересмотра программы расширенного финансирования (EFF) с Украиной. Документ фиксирует невыполнение в срок пяти структурных маяков, переносит сроки выполнения еще четырех на июль-сентябрь и добавляет четыре новых маяка, которые должны быть реализованы до конца 2024 года, передает Интерфакс-Украина.

Новые структурные маяки

Согласно обновленной программе Украина должна выполнить следующие шаги:

До конца июня – завершить независимый аудит Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

До конца августа – принять изменения в процедуры отбора и назначения членов наблюдательных советов госкомпаний.

До конца сентября – утвердить операционный план реализации обновленной IT-стратегии Министерства финансов, которая обеспечит цифровую трансформацию в соответствии с Национальной стратегией доходов.

До конца декабря – принять отраслевые стратегии управления государственными инвестициями.

Перенос сроков выполнения

МВФ отсрочил выполнение нескольких структурных маяков:

На конец июля перенесены конкурсное избрание председателя Бюро экономической безопасности (БЭБ), принятие изменений в Уголовный процессуальный кодекс (так называемые "правки Лозового") и проведение внешнего аудита НАБУ.

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На конец сентября перенесена подготовка и представление в Верховную Раду законопроекта о критических рисках третьей стороны в финансовом секторе (сначала его планировали принять до конца мая). Глава НБУ Андрей Пышный объяснил, что этот законопроект направлен на усиление устойчивости финансового сектора и критически важных поставщиков услуг, таких как дата-центры, интернет-провайдеры и сервисные компании.

Невыполненные обязательства

Украина не выполнила следующие обязательства:

→ К концу декабря 2024 года – не внесла изменения в Уголовный процессуальный кодекс.

→ Задержка с принятием закона о создании новых специализированных административных судов.

→ Январский маяк по стратегии НКЦБФР не был реализован.

→ Февральские маяки по избранию нового главы СБУ и внешнему аудиту НАБУ также не были выполнены вовремя.

Обновление финансовых параметров программы

По просьбе Украины индикатив чистых международных резервов к концу 2025 года увеличен до $42 млрд. Это позволит обеспечить авансовые выплаты по механизму ERA, который будет использовать замороженные активы РФ для финансирования Украины.

Также был скорректирован график траншей программы EFF:

9-й транш в июне – уменьшен с SDR 0,60 млрд до SDR 0,37 млрд.

10-й транш в августе – с SDR 0,40 млрд до SDR 0,33 млрд.

11-й транш в декабре – увеличен с SDR 0,33 млрд до SDR 0,79 млрд.

12-й транш в марте 2026 года – с SDR 0,70 млрд до SDR 0,93 млрд.

13-й и 14-й транши в августе 2026-го и марте 2027 года остаются неизменными – SDR 0,75 млрд и SDR 0,79 млрд соответственно.

Что касается структурных маяков, то, как считает народный депутат Ярослав Железняк, МВФ несколько изменил свой подход. "Выглядит так, что МВФ ощущает определенные политические риски в стране и для парламента на ближайший квартал….ничего не нужно делать)... Короче, МВФ немного захеджили риски на уровне Парламента и решили требовать все от исполнительной ветви власти", – написал он в соцсетях.