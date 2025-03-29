МВФ установил новые структурные маяки для Украины
Международный валютный фонд (МВФ) обнародовал обновленный Меморандум об экономической и финансовой политике по итогам седьмого пересмотра программы расширенного финансирования (EFF) с Украиной. Документ фиксирует невыполнение в срок пяти структурных маяков, переносит сроки выполнения еще четырех на июль-сентябрь и добавляет четыре новых маяка, которые должны быть реализованы до конца 2024 года, передает Интерфакс-Украина.
Новые структурные маяки
Согласно обновленной программе Украина должна выполнить следующие шаги:
До конца июня – завершить независимый аудит Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).
До конца августа – принять изменения в процедуры отбора и назначения членов наблюдательных советов госкомпаний.
До конца сентября – утвердить операционный план реализации обновленной IT-стратегии Министерства финансов, которая обеспечит цифровую трансформацию в соответствии с Национальной стратегией доходов.
До конца декабря – принять отраслевые стратегии управления государственными инвестициями.
Перенос сроков выполнения
МВФ отсрочил выполнение нескольких структурных маяков:
На конец июля перенесены конкурсное избрание председателя Бюро экономической безопасности (БЭБ), принятие изменений в Уголовный процессуальный кодекс (так называемые "правки Лозового") и проведение внешнего аудита НАБУ.
На конец сентября перенесена подготовка и представление в Верховную Раду законопроекта о критических рисках третьей стороны в финансовом секторе (сначала его планировали принять до конца мая). Глава НБУ Андрей Пышный объяснил, что этот законопроект направлен на усиление устойчивости финансового сектора и критически важных поставщиков услуг, таких как дата-центры, интернет-провайдеры и сервисные компании.
Невыполненные обязательства
Украина не выполнила следующие обязательства:
→ К концу декабря 2024 года – не внесла изменения в Уголовный процессуальный кодекс.
→ Задержка с принятием закона о создании новых специализированных административных судов.
→ Январский маяк по стратегии НКЦБФР не был реализован.
→ Февральские маяки по избранию нового главы СБУ и внешнему аудиту НАБУ также не были выполнены вовремя.
Обновление финансовых параметров программы
По просьбе Украины индикатив чистых международных резервов к концу 2025 года увеличен до $42 млрд. Это позволит обеспечить авансовые выплаты по механизму ERA, который будет использовать замороженные активы РФ для финансирования Украины.
Также был скорректирован график траншей программы EFF:
9-й транш в июне – уменьшен с SDR 0,60 млрд до SDR 0,37 млрд.
10-й транш в августе – с SDR 0,40 млрд до SDR 0,33 млрд.
11-й транш в декабре – увеличен с SDR 0,33 млрд до SDR 0,79 млрд.
12-й транш в марте 2026 года – с SDR 0,70 млрд до SDR 0,93 млрд.
13-й и 14-й транши в августе 2026-го и марте 2027 года остаются неизменными – SDR 0,75 млрд и SDR 0,79 млрд соответственно.
Что касается структурных маяков, то, как считает народный депутат Ярослав Железняк, МВФ несколько изменил свой подход. "Выглядит так, что МВФ ощущает определенные политические риски в стране и для парламента на ближайший квартал….ничего не нужно делать)... Короче, МВФ немного захеджили риски на уровне Парламента и решили требовать все от исполнительной ветви власти", – написал он в соцсетях.
- 28 марта Исполнительный совет МВФ утвердил седьмой пересмотр программы расширенного финансирования. В рамках этого решения в ближайшее время Украина получит очередной транш в размере около 400 миллионов долларов США.