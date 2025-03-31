Украина получила восьмой транш от МВФ на $400 млн

Март стал щедрым для Украины на транши финансовой помощи: к концу месяца пришел еще один

Фото: МВФ

В госбюджет Украины в понедельник, 31 марта, поступил восьмой транш в размере около $400 миллионов от Международного валютного фонда в рамках четырехлетней программы Механизма расширенного финансирования Extended Fund Facility (EFF). Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Общая поддержка МВФ в рамках этой инициативы достигла более $10 миллиардов", — говорится в сообщении Шмыгаля в Telegram.

Сумма восьмого транша могла быть больше, но у Украины сейчас большие резервы и она попросила реструктурировать выплаты. Поэтому в первой половине года транши будут небольшими, а затем снова увеличатся.

Вместе с восьмым траншем Украина получила обновленный меморандум об экономической и финансовой политике с новыми структурными маяками.

Ближайший из них – представить в парламент законодательные изменения для введения требований к налоговой отчетности для операторов цифровых платформ (до конца апреля).