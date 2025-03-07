Международные резервы НБУ за месяц сократились почти на $3 млрд: с чем это связано

Фото: НБУ / Flickr

По состоянию на 1 марта 2025 года международные резервы Украины сократились в $40,15 млрд, уменьшение за месяц – почти $3 млрд, или 6,7%. Об этом сообщается на сайте НБУ.

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Такая негативная динамика связана с тем, что в феврале не было финансовой помощи от международных партнеров.

"Несмотря на уменьшение, объем международных резервов достаточен для сохранения устойчивости валютного рынка", — заверил НБУ. Нынешний уровень резервов обеспечивает финансирование 4,9 месяца будущего импорта.

Источник: НБУ

В феврале чистая продажа валюты по операциям Национального банка составила $3,02 млрд – на 19,4% меньше, чем в прошлом месяце.

Выплаты за обслуживание и погашение государственного долга составили $341,6 млн, еще $428,9 млн Украина выплатила Международному валютному фонду. При этом на валютные счета правительства Украины в НБУ в феврале поступило только $255 млн от размещения валютных облигаций.

Переоценка финансовых инструментов привела к увеличению резервов на $673,4 млн.