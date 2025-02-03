"Хирургическая точность". Украина свела платежный баланс в 2024 году с нулевым сальдо

Украина тратит на импорт гораздо больше, чем получает от экспорта, но этот дефицит удалось компенсировать благодаря международной помощи

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Сальдо сводного платежного баланса Украины в 2024 году было почти нулевым – дефицит составил всего $3 млн, тогда как в 2023 году был профицит $9,5 млрд, сообщил Национальный банк Украины на своем сайте.

Сводный платежный баланс состоит из трех основных компонентов: текущий счет (торговля товарами, услугами, переводы), операции с капиталом, финансовый счет (инвестиции).

В случае Украины в 2024 году дефицит текущего счета составил $13,42 млрд, но был компенсирован чистым притоком по финансовому счету ($13,17 млрд) и операциями с капиталом ($0,25 млрд). Вместе все эти компоненты дали практически нулевое сальдо сводного баланса.

Данные предварительные и не учитывают временно оккупированные территории, в частности Крым и Севастополь.

Значительный дефицит текущего счета означает, что Украина тратит на импорт товаров и услуг гораздо больше, чем получает от экспорта. Страна зависит от внешнего финансирования для покрытия этого разрыва и нуждается в притоке иностранного капитала через ссуды, инвестиции или финансовую помощь.

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, комментируя данные НБУ, указал, что платежный баланс удалось свести "с хирургической точностью".

"Учитывая, как складывался прошлый год, восемь из десяти первых месяцев которого платежный баланс был дефицитным, это неплохой результат, отражающий прежде всего неритмичность международной помощи в минувшем году, львиная часть которой поступила в марте, августе, ноябре-декабре", — написал Гетманцев в Telegram.

Он добавил, что увеличение дефицита счета текущих операций является ключевым риском для Украины. По оценкам МВФ, дефицит текущего счета более 5% ВВП (а у Украины он был 7% в 2024-м) в долгосрочной перспективе неустойчив и несет риски для макрофинансовой стабильности.

"Минимизация этих рисков во время войны и послевоенного восстановления предполагает прежде всего сохранение значительных и ритмических объемов международной помощи, расширение экспортного потенциала и логистики, существенное увеличение привлечения прямых иностранных инвестиций", — написал Гетманцев.