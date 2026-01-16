На платформе "Пульс" заработало окно для обращений о когенерации

Бизнес может получить помощь по подключению газовых генераторов, когенерационных модулей через онлайн-платформу

Фото: Telegram Юлии Свириденко

Кабмин запустил окно обращений для бизнеса по вопросам когенерации на онлайн-платформе "Пульс". Предприниматели, устанавливающие генераторы и когенерационные установки, могут обращаться в случае возникновения проблем с подключением. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Она отметила, что одна из ключевых задач сейчас – наращивать распределенную генерацию в государстве всеми возможными способами и как можно скорее. Это дополнительный инструмент энергетической стабильности страны.

"Мы слышим запросы бизнеса с отдельными вопросами по подключению", – написала Свириденко.

Предприниматели, желающие установить газовые и дизельные генераторы, когенерационные модули, газотурбинные и газопоршневые установки или системы хранения энергии, могут задать вопрос и обратиться в случае проблем из-за формы на платформе pulse.gov.ua.

Чтобы воспользоваться единым окном обращений о когенерации нужно войти в кабинет на платформе "Пульс", заполнить форму запроса и в теме дополнительно указать "Когенерация".