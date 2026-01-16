На платформе "Пульс" заработало окно для обращений о когенерации
Кабмин запустил окно обращений для бизнеса по вопросам когенерации на онлайн-платформе "Пульс". Предприниматели, устанавливающие генераторы и когенерационные установки, могут обращаться в случае возникновения проблем с подключением. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Она отметила, что одна из ключевых задач сейчас – наращивать распределенную генерацию в государстве всеми возможными способами и как можно скорее. Это дополнительный инструмент энергетической стабильности страны.
"Мы слышим запросы бизнеса с отдельными вопросами по подключению", – написала Свириденко.
Предприниматели, желающие установить газовые и дизельные генераторы, когенерационные модули, газотурбинные и газопоршневые установки или системы хранения энергии, могут задать вопрос и обратиться в случае проблем из-за формы на платформе pulse.gov.ua.
Чтобы воспользоваться единым окном обращений о когенерации нужно войти в кабинет на платформе "Пульс", заполнить форму запроса и в теме дополнительно указать "Когенерация".
- Минэкономики начало бета-тестирование онлайн-платформы "Пульс" летом 2024 года.
- В августе 2025 года стало известно, что предприниматели могут прямо сообщать о препятствиях в работе бизнеса через виджет "Пульс" на сайте Минэкономики и на портале электронных сервисов my.gov.ua.
Комментарии (0)