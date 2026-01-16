На платформі "Пульс" запрацювало вікно для звернень про когенерацію

Бізнес може отримати допомогу з питань підключення газових генераторів, когенераційних модулів через онлайн-платформу

Фото: Telegram Юлії Свириденко

Кабмін запустив вікно звернень для бізнесу щодо питань когенерації на онлайн-платформі "Пульс". Підприємці, які встановлюють генератори та когенераційні установки, можуть звертатися у разі виникнення проблем із підключенням. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що одна з ключових задач зараз – нарощувати розподілену генерацію в державі всіма можливими способами і якомога швидше. Це додатковий інструмент енергетичної стійкості країни.

"Ми чуємо запити бізнесу з окремими питаннями щодо підключення", – написала Свириденко.

Підприємці, які хочуть встановити газові та дизельні генератори, когенераційні модулі, газотурбінні й газопоршневі установки або системи зберігання енергії, можуть поставити питання і звернутися у разі проблем через форму на платформі pulse.gov.ua.

Щоб скористатися єдиним вікном звернень про когенерацію, потрібно увійти в кабінет на платформі "Пульс", заповнити форму запиту та в темі додатково вказати "Когенерація".