На платформі "Пульс" запрацювало вікно для звернень про когенерацію
Кабмін запустив вікно звернень для бізнесу щодо питань когенерації на онлайн-платформі "Пульс". Підприємці, які встановлюють генератори та когенераційні установки, можуть звертатися у разі виникнення проблем із підключенням. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
Вона зазначила, що одна з ключових задач зараз – нарощувати розподілену генерацію в державі всіма можливими способами і якомога швидше. Це додатковий інструмент енергетичної стійкості країни.
"Ми чуємо запити бізнесу з окремими питаннями щодо підключення", – написала Свириденко.
Підприємці, які хочуть встановити газові та дизельні генератори, когенераційні модулі, газотурбінні й газопоршневі установки або системи зберігання енергії, можуть поставити питання і звернутися у разі проблем через форму на платформі pulse.gov.ua.
Щоб скористатися єдиним вікном звернень про когенерацію, потрібно увійти в кабінет на платформі "Пульс", заповнити форму запиту та в темі додатково вказати "Когенерація".
- Мінекономіки розпочало бета-тестування онлайн-платформи "Пульс" влітку 2024 року.
- В серпні 2025 року стало відомо, що підприємці можуть прямо повідомляти про перешкоди у роботі бізнесу через віджет "Пульс" на сайті Мінекономіки та на порталі електронних сервісів my.gov.ua.
