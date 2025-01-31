"Большой риск". НБУ опасается, что расходов бюджета не хватит на весь год

Национальный банк предупредил, что госбюджет на 2025 год придется пересматривать. Не исключено, что это приведет к повышению налогов

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Национальный банк считает, что денег, предусмотренных государственным бюджетом на 2024 год, может не хватить. Основное давление на бюджет оказывают расходы на оборону, говорится в инфляционном отчете НБУ от 31 января.

"Несмотря на сдержанный подход к формированию расходов, есть большой риск их вынужденного увеличения, прежде всего на оборонную сферу. Более высокие потребности на обороноспособность в условиях ограниченного потенциала оптимизации расходов в условиях войны потребуют поиска дополнительных ресурсов для их финансирования", — говорится в сообщении.

2023 Факт 2024 Закон 2024 Факт 2025 Закон Расходы на оборону и безопасность, трлн грн 2.6 2.1 2.9 2.2 % к общим расходам 66 57 66 56 % доходов к расходам на оборону и безопасность 85 89 90 102

На начало года благодаря международной помощи и внутренним заимствованиям удалось создать существенный запас ликвидности. Но позже перед правительством может возникнуть вопрос, как профинансировать увеличение дефицита бюджета.

"В случае реализации такого риска, ожидается, что правительство также может принять дополнительные меры по мобилизации внутренних ресурсов для избежания эмиссионного финансирования дефицита бюджета, в частности увеличить рыночные привлечения на внутреннем долговом рынке или повысить налоги", — говорится в сообщении.

Дополнительные "налоговые новации" – это риск базового сценария.

Это может быть как повышение налогов на потребление (например, ставки НДС), так и рост прямых налогов.

В базовом сценарии прогноза также предполагается сохранение значительной внешней финансовой поддержки, в первую очередь в 2025 году. Однако объемы и темп поступлений могут варьироваться как в более, так и менее благоприятную сторону. Ожидаемые объемы – $38,4 миллиарда в 2025 году, $25 миллиардов в 2026-м, $15 миллиардов в 2027-м.

Если в 2025 году риск недополучения международного финансирования относительно невысок, для последующих лет неопределенность остается значительной.

В случае реализации такого риска, Украине придется искать способы дополнительной мобилизации внутренних ресурсов, сокращения расходов, увеличения объемов рыночных привлечений. Эмиссионное финансирование рассматривается как последний возможный вариант.