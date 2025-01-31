"Значний ризик". НБУ побоюється, що видатків бюджету не вистачить на весь рік

Національний банк попередив, що держбюджет на 2025 рік доведеться переглядати. Не виключено, що це призведе до підвищення податків

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Національний банк вважає, що грошей, передбачених державним бюджетом на 2025 рік, може не вистачити. Основний тиск на бюджет створюють видатки на оборону, йдеться в інфляційному звіті НБУ від 31 січня.

"Попри стриманий підхід до формування видатків, є значний ризик їх вимушеного збільшення, передусім на оборонну сферу. Вищі ж потреби на обороноздатність в умовах обмеженого потенціалу оптимізації видатків в умовах війни вимагатимуть пошуку додаткових ресурсів для їх фінансування", – йдеться в повідомленні.

2023 Факт 2024 Закон 2024 Факт 2025 Закон Видатки на оборону та безпеку, трлн грн 2.6 2.1 2.9 2.2 % до загальних видатків 66 57 66 56 % доходів до видатків на оборону та безпеку 85 89 90 102

На початок року завдяки міжнародній допомозі та внутрішнім запозиченням Україні вдалося створити істотний запас ліквідності. Але пізніше перед урядом може постати питання, як профінансувати збільшення дефіциту бюджету.

"У разі реалізації такого ризику, очікується, що уряд також може вжити додаткових заходів щодо мобілізації внутрішніх ресурсів для уникнення емісійного фінансування дефіциту бюджету, зокрема збільшити ринкові залучення на внутрішньому борговому ринку або підвищити податки", – йдеться в повідомленні.

Додаткові "податкові новації" – це ризик базового сценарію.

Це можуть бути як підвищення податків на споживання (наприклад, ставки ПДВ), так і зростання прямих податків.

У базовому сценарії прогнозу також припускається збереження значної зовнішньої фінансової підтримки, насамперед у 2025 році. Проте обсяги та темп надходжень можуть варіюватися як у більш, так і менш сприятливий бік. Очікувані обсяги – $38,4 мільярда у 2025 році, $25 мільярдів у 2026-му, $15 мільярдів у 2027-му.

Якщо у 2025 році ризик недоотримання міжнародного фінансування є відносно невисоким, для наступних років невизначеність залишається значною.

У разі реалізації такого ризику Україні доведеться шукати способи додаткової мобілізації внутрішніх ресурсів, скорочення видатків, збільшення обсягів ринкових залучень. Емісійне фінансування розглядається як останній можливий варіант.