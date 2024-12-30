"Болюче питання". Марченко розповів, чи будуть підвищувати податки ще раз

Рекордне підвищення податків цього року стало необхідним для фінансування ЗСУ. Нових податкових змін у 2025 році не планують

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Міністр фінансів України Сергій Марченко в ефірі телемарафону прокоментував підвищення податків, назвавши це компромісним і вимушеним рішенням для забезпечення потреб сектору безпеки та оборони. Наступного року нових податкових змін впроваджувати не планують.

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За його словами, наразі 26% ВВП спрямовується саме на оборонні витрати.

"У цих умовах у нас немає іншого виходу, окрім як пошук балансів. Це було вимушене болюче рішення, воно досить компромісне. Той компроміс, на який ми вийшли, мене як міністра фінансів лише частково задовольнив. Ключове завдання було вирівняти баланс між потребами Збройних Сил України й нашими можливостями", — зазначив Марченко.

Міністр пояснив, що через обмеження на внутрішні запозичення основним джерелом фінансування армії залишаються податки:

"У цьому році інших джерел, ніж фінансувати наші Збройні Сили коштом податків, у нас немає. Обсяги внутрішніх запозичень теж мають певні обмеження, тобто ми не можемо безкінечно роздувати запозичення. Нам треба було спиратися на якусь стабільну базу".

Марченко зазначив, що навіть у складних умовах український бізнес та громадяни розуміють важливість підвищення податків:

"Спілкуючись із представниками бізнесу та громадянами, ми розуміємо, що це не є непосильною ношею, зважаючи на те, що кожна їхня гривня піде на Збройні Сили. Це важливо. Ці кошти підуть на фінансування армії".

Щодо податкової політики на наступний рік, Марченко заявив, що уряд не планує нових підвищень.

"На наступний рік, на цей час, ми не плануємо йти з пропозиціями щодо збільшення податків. У нас немає таких планів. Ми б воліли уникнути цих кроків у найближчій перспективі, адже розуміємо, що це досить болюче для бізнесу та громадян, які намагаються вижити у складних умовах", – сказав Марченко.

Як альтернативу для додаткового фінансування армії, міністр назвав можливість використання заморожених російських активів.

"Ми знайшли певні джерела, яким чином можна буде додатково профінансувати у разі потреби наші ЗСУ. Це ті самі заморожені російські активи, які частково можна використати на закупівлю зброї", – підсумував міністр.

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