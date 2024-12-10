Це один із небагатьох законів, який спершу опублікували офіційно, зрозуміли, що помилилися, відкликали публікацію, почекали кілька днів і опублікували таким чином, щоб Законопроєкт 11416-д став Законом 4015-IX саме 1 грудня 2024 року. Тобто саме в цей день набрав юридичної сили.

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Його норми набрали чинності, і вже є коментарі податківців стосовно змін, які він має впровадити.

Цей Закон цілком можна назвати "Малою податковою реформою", адже змін у ньому дуже багато. Вони, серед іншого, стосуються можливості контролю за доходами, збільшення різних податків, підвищення військового збору.

Про основні новели та зміни в оподаткуванні з набранням чинності цього закону розповідає адвокат та податковий консультант Богдан Янків. LIGA.net із дозволу автора публікує конспект із його YouTube-каналу.

Щомісячна звітність за працівників

Змінився строк подання звітності за найманих працівників. Зараз роботодавці-ФОП та юридичні особи звітують раз на квартал. Будуть звітувати кожного місяця. Чисто формально це в три рази більше звітів. Але на практиці квартальний звіт і так містив додатки щодо кожного місяця, тому це не критично.

Такі звіти за працівників щомісяця будуть подаватися і щодо єдиного соціального внеску (ЄСВ), і щодо податку з доходів фізичних осіб (ПДФО), і щодо військового збору.

Дедлайн для подання звіту становитиме 20 днів після завершення місяця. Тобто перший такий звіт, за новими нормами, має бути за січень 2025 року до 20 лютого цього року.

Принциповий момент: ті виплати доходів, які були здійснені ще до набрання чинності законом, оподатковуватимуться за ставкою збору 1,5%. Навіть якщо фактично нараховані вони будуть після 1 грудня.

Щодо цього питання податківці випустили інформаційний лист, який стосується всіх податкових агентів, що нараховують доходи фізособам. Податківці підтверджують, що лікарняні, відпускні та зарплата, які нараховані до 1 грудня, потрібно оподатковувати за ставкою 1,5%. Навіть якщо фактична виплата відбулася після 1 грудня. Закцентували, що за листопад не треба доплачувати 5% військового збору щодо виплаченої зарплати.

Зміни для чотирьох індустрій

Для великого бізнесу теж збільшили податки, тому підняття їхнього рівня стосується всіх.

Якщо конкретизувати, то зміни стосуються чотирьох індустрій.

По-перше, для будь-яких фінансових компаній податок на прибуток буде 25% замість 18%.

По-друге, для банків податок на прибуток буде 50%, і все це потрібно буде платити заднім числом за цілий 2024 рік.

По-третє, всі хто продає пальне вроздріб, будуть зобов'язані сплачувати податок на прибуток авансом. Не очікуючи отримання реального прибутку, потрібно платити наперед.

По-четверте, контори та обмінники валют будуть зобов'язані сплачувати авансовий податок на прибуток з прив'язкою до курсу євро.

Для цих підприємств Державна податкова служба (ДПС) вже теж встигла випустити інформаційний лист. У листі нагадують, що банки мають сплатити 50% податку на прибуток вже у 2024 році. Всі інші фінансові організації за 2024 рік ще сплачують податок на прибуток 18%, а у 2025 році почнуть сплачувати 25%, тобто четвертину з чистого прибутку.

Для АЗС податківці нагадали, що потрібно сплачувати авансовий податок на прибуток від 35 000 до 60 000 гривень, залежно від кількості та місця точок торгівлі. А також нагадали, що коли ви є автотранспортним підприємством, яке просто зберігає пальне для себе і не торгує ним, то авансовий платіж не здійснюється.

Також збільшили рентну плату для гірничих підприємств, які видобувають матеріали з гірських порід.

Нотаріуси почнуть доповідати податківцям

Згідно з податковими змінами нотаріуси почнуть здавати своїх клієнтів у податкову. І це зовсім не жарт.

Досить тихенько пройшла стаття 172.4 цього Закону, згідно з якою на щомісячній основі нотаріуси подаватимуть у податкову інформацію про всі посвідчені договори купівлі-продажу.

Таким чином, податкова буде чітко знати й розуміти, хто та у яких обсягах купує, наприклад, нерухоме майно.

Це збільшить можливість для податківців ставити питання про походження коштів та ще на крок наблизить нас до розкриття банківської таємниці.

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Зміни для фізосіб

Для фізичних осіб теж зробили деякі уточнення щодо оподаткування отриманого доходу.

По-перше, виплати, отримані за національним кешбеком, не оподатковуються. Але треба нагадати, що під час відкриття карти єПідтримка ви розкриваєте свою банківську таємницю.

По-друге, для фізосіб, які отримують благодійну допомогу з-за кордону, наприклад, виплати в Європі, дозволено не декларувати та не сплачувати податок до кінця воєнного стану.

Щодо фермерів та сільськогосподарських виробників встановлено, що в межах дії воєнного стану мінімальне податкове зобов'язання (МПЗ) не може становити менш як 700 гривень з 1 гектара для будь-яких земель. А для земельних ділянок, у площі яких частка ріллі становить не менше 50%, МПЗ буде 1400 гривень з 1 гектара.

Тобто фактично встановлено певну мінімальну планку сплати мінімального податкового зобов'язання, нижче якої не можна платити.

Сплата військового збору та ЄСВ

Щодо сплати військового збору ФОП – для платників єдиного податку військовий збір запроваджується з 1 січня 2025 року. Це передбачено окремим Законопроєктом 9319.

Далі – для заробітної плати та будь-яких інших виплат, що здійснюють податкові агенти, тобто ФОП та юридичні особи на користь фізичних осіб, військовий збір стає 5% з 1 грудня 2024 року. Але для військовослужбовців військовий збір залишається 1,5%.

Для ФОП 1, 2 та 4 груп військовий збір 10% від суми мінімальної заробітної плати саме на 1 січня року. Для ФОП 3 групи військовий збір 1% з доходу. Також військовий збір 1% – для юридичних осіб, які працюють на спрощеній системі.

Додатково в Законі вказується, що як тільки воєнний стан буде завершено, з 1 січня наступного року після завершення воєнного стану військовий збір повернуть на 1,5%.

ФОП на 1, 2 та 4 групі сплачуватимуть військовий збір щомісяця до 20 числа місяця за попередній. Якщо простіше – то разом зі сплатою єдиного податку ФОП та юрособи на 3 групі єдиного податку сплачуватимуть 1% військового збору щокварталу протягом 10 днів після завершення строку подання декларації.

У 2025 році ФОП повертають обов’язкову сплату ЄСВ.

Якщо за підприємця сплачують військовий збір на роботі, ФОП все одно сплачує військовий збір. Жодної пільги немає і не планується. Особи з інвалідністю не матимуть пільги, теж будуть змушені сплачувати військовий збір. Для пенсіонерів теж пільги щодо сплати військового збору не планується.

Законопроєктом 9319 передбачено надання пільг щодо військового збору для ФОП на тимчасово окупованих територіях, ФОП-військовослужбовців, ФОП на лікарняних та у відпустці за аналогією з єдиним податком.