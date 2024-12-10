Это один из немногих законов, который сначала опубликовали официально, поняли, что ошиблись, отозвали публикацию, подождали пару дней и опубликовали таким образом, чтобы Законопроект 11416-д стал Законом 4015-IX именно 1 декабря 2024 года. То есть именно в этот день вступил в юридическую силу.

Его нормы вступили в силу, и уже есть комментарии налоговиков относительно изменений, которые он должен ввести.

Этот Закон вполне можно назвать "Малой налоговой реформой", ведь изменений в нем очень много. Они, в частности, касаются возможности контроля за доходами, увеличения различных налогов, повышения военного сбора.

Об основных новеллах и изменениях в налогообложении со вступлением в силу этого закона рассказывает адвокат и налоговый консультант Богдан Янкив. LIGA.net с разрешения автора публикует конспект с его YouTube-канала.

Ежемесячная отчетность за работников

Изменился срок подачи отчетности за наемных работников. Сейчас работодатели-ФОП и юридические лица отчитываются раз в квартал. Будут отчитываться каждый месяц. Чисто формально это в три раза больше отчетов. Но на практике квартальный отчет и так включал в себя приложения по каждому месяцу, потому это не критично.

Такие отчеты за работников ежемесячно будут подаваться и по единому социальному взносу (ЕСВ), и по налогу с доходов физических лиц (НДФЛ), и по военному сбору.

Дедлайн для подачи отчета составит 20 дней после завершения месяца. То есть первый такой отчет по новым нормам должен быть за январь 2025 года до 20 февраля этого года.

Принципиальный момент: те выплаты доходов, которые были осуществлены еще до вступления закона в силу, будут облагаться налогом по ставке сбора 1,5%. Даже если фактически начислены они будут после 1 декабря.

Относительно этого вопроса налоговики выпустили информационное письмо, которое касается всех налоговых агентов, начисляющих доходы физлицам. Налоговики подтверждают, что больничные, отпускные и зарплата, начисленные до 1 декабря, нужно облагать налогом по ставке 1,5%. Даже если фактическая выплата произошла после 1 декабря. Обратили внимание, что за ноябрь не следует доплачивать 5% военного сбора по выплаченной зарплате.

Изменения для четырех индустрий

Для крупного бизнеса тоже увеличили налоги, поэтому повышение их уровня касается всех.

Если конкретизировать, то изменения касаются четырех индустрий.

Во-первых, для любых финансовых компаний налог на прибыль будет 25% вместо 18%.

Во-вторых, для банков налог на прибыль будет 50%, и все это нужно будет уплачивать задним числом за целый 2024 год.

В-третьих, все продающие горючее в розницу будут обязаны уплачивать налог на прибыль авансом. Не ожидая получения реальной прибыли, нужно платить заранее.

В-четвертых, конторы и обменники валют будут обязаны уплачивать авансовый налог на прибыль с привязкой к курсу евро.

Для этих предприятий Государственная налоговая служба (ГНС) уже тоже успела выпустить информационное письмо. В письме напоминают, что банки должны уплатить 50% налога на прибыль уже в 2024 году. Все остальные финансовые организации за 2024 год уплачивают еще налог на прибыль18%, а в 2025 году начнут уплачивать 25%, то есть четверть из чистой прибыли.

Для АЗС налоговики напомнили, что нужно уплачивать авансовый налог на прибыль от 35 000 до 60 000 гривен в зависимости от количества и места точек торговли. А также напомнили, что если вы являетесь автотранспортным предприятием, которое просто хранит горючее для себя и не торгует им, то авансовый платеж не осуществляется.

Также увеличили рентную плату для горных предприятий, добывающих материалы из горных пород.

Нотариусы начнут докладывать налоговикам

Согласно налоговым изменениям нотариусы начнут сдавать своих клиентов в налоговую. И это вовсе не шутка.

Достаточно тихо прошла статья 172.4 настоящего Закона, согласно которой на ежемесячной основе нотариусы будут подавать в налоговую информацию обо всех заверенных договорах купли-продажи.

Таким образом, налоговая будет четко знать и понимать, кто и в каких объемах покупает, например, недвижимое имущество.

Это увеличит возможность для налоговиков задавать вопросы о происхождении средств и еще на шаг приблизит нас к раскрытию банковской тайны.

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Изменения для физлиц

Для физических лиц тоже сделали некоторые уточнения по налогообложению полученного дохода.

Во-первых, выплаты, полученные по национальному кэшбеку, не облагаются налогом. Но нужно напомнить, что при открытии карты єПідтримка вы раскрываете свою банковскую тайну.

Во-вторых, для физлиц, получающих благотворительную помощь из-за рубежа, например, выплаты в Европе, разрешено не декларировать и не уплачивать налог до конца военного положения.

В отношении фермеров и сельскохозяйственных производителей установлено, что в рамках действия военного положения минимальное налоговое обязательство (МНС) не может составлять менее 700 гривен с 1 гектара для любых земель. А для земельных участков, в площади которых доля пашни составляет не менее 50%, МНС будет 1400 гривен с 1 гектара.

То есть фактически установлена определенная минимальная планка уплаты минимального налогового обязательства, ниже которой нельзя платить.

Уплата военного сбора и ЕСВ

Относительно уплаты военного сбора ФОП – для плательщиков единого налога военный сбор вводится с 1 января 2025 года. Это предусмотрено отдельным Законопроектом 9319.

Далее – для заработной платы и любых других выплат, осуществляемых налоговыми агентами, то есть ФОП и юридическими лицами в пользу физических лиц, военный сбор становится 5% с 1 декабря 2024 года. Но для военнослужащих военный сбор остается 1,5%.

Для ФОП 1, 2 и 4 групп военный сбор составляет 10% от суммы минимальной заработной платы именно на 1 января года. Для ФОП 3 группы военный сбор 1% с дохода. Также военный сбор 1% – для юридических лиц, работающих на упрощенной системе.

Дополнительно в Законе указывается, что как только военное положение будет завершено, с 1 января следующего года после завершения военного положения военный сбор будет возвращен на 1,5%.

ФОП на 1, 2 и 4 группе будут уплачивать военный сбор ежемесячно до 20 числа месяца за предыдущий. Если по-простому – вместе с уплатой единого налога ФОП и юрлица на 3 группе единого налога будут уплачивать 1% военного сбора ежеквартально в течение 10 дней после окончания срока подачи декларации.

В 2025 году ФОП возвращают обязательную уплату ЕСВ.

Если за предпринимателя уплачивают военный сбор на работе, ФОП все равно уплачивает военный сбор. Никакой льготы нет и не планируется. Лица с инвалидностью не будут получать льготы, тоже будут вынуждены уплачивать военный сбор. Для пенсионеров тоже льготы по уплате военного сбора не планируется.

Законопроектом 9319 предусмотрено предоставление льгот по военному сбору для ФОП на временно оккупированных территориях, ФОП-военнослужащих, ФОП на больничных и в отпуске по аналогии с единым налогом.