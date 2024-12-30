Планируется ли повышение налогов в 2025 году, рассказал министр финансов Марченко

Рекордное повышение налогов в этом году стало необходимым для финансирования ВСУ. Новые налоговые изменения в 2025 году не планируются

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Министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире телемарафона прокомментировал повышение налогов, назвав это компромиссным и вынужденным решением для обеспечения потребностей сектора безопасности и обороны. В следующем году новые налоговые изменения внедрять не планируют.

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По его словам, сейчас 26% ВВП направляется именно на оборонные расходы.

"В этих условиях у нас нет другого выхода, кроме как поиска балансов. Это было вынужденное болезненное решение, оно достаточно компромиссное. Тот компромисс, на который мы вышли, меня как министра финансов частично удовлетворил. Ключевая задача была выровнять баланс между потребностями Вооруженных Сил Украины с нашими возможностями", – отметил Марченко.

Министр объяснил, что из-за ограничений на внутренние заимствования, основным источником финансирования армии остаются налоги:

"В этом году других источников, чем финансировать наши Вооруженные Силы за счет налогов, у нас нет. Объемы внутренних заимствований тоже имеют определенные ограничения, то есть мы не можем бесконечно раздувать заимствования. Нам нужно было опираться на некую стабильную базу".

Марченко отметил, что даже в сложных условиях украинский бизнес и граждане понимают важность повышения налогов:

"Общаясь с представителями бизнеса и гражданами, мы понимаем, что это не непосильная ноша, учитывая, что каждая их гривна пойдет на Вооруженные Силы. Это важно. Эти средства пойдут на финансирование армии".

Относительно налоговой политики на следующий год Марченко заявил, что правительство не планирует новых повышений.

"На следующий год, на данный момент, мы не планируем идти с предложениями об увеличении налогов. У нас нет таких планов. Мы хотели бы избежать этих шагов в ближайшей перспективе, ведь понимаем, что это достаточно болезненно для бизнеса и граждан, которые пытаются выжить в сложных условиях", – сказал Марченко.

В качестве альтернативы для дополнительного финансирования армии министр назвал возможность использования замороженных российских активов.

"Мы нашли определенные источники, каким образом можно будет дополнительно профинансировать в случае необходимости наши ВСУ. Это те же замороженные российские активы, которые частично можно использовать на закупку оружия", – подытожил министр.

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