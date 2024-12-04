$50 млрд от G7. Украина подписала первое кредитное соглашение
Министр финансов Сергей Марченко подписал с Европейским Союзом соглашение о предоставлении Украине макрофинансовой помощи на сумму до 35 млрд евро в рамках инициативы Большой семерки (G7), сообщило Министерство финансов утром в среду, 4 декабря.
Подписантом от Украины также выступает председатель Национального банка Андрей Пышный, от Евросоюза – вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.
Уникальность соглашения заключается в том, что заем будет погашаться за счет доходов от замороженных российских активов в ЕС, что делает его фактически безвозвратным для Украины. Окончательный объем помощи будет определен после утверждения вкладов всех стран-участниц инициативы.
Если США предоставят обещанные $20 млрд, окончательная сумма помощи от ЕС составит около 18 млрд евро – по 1,5 млрд ежемесячно в течение 2025 года.
Для получения помощи Украина должна выполнить 14 мероприятий в разных областях: макрофинансовая стабильность, государственные предприятия, государственное управление, энергетика, верховенство права и борьба с коррупцией, оборонная промышленность.
Подписание соглашения состоялось после того, как Верховная Рада приняла закон, внедряющий в законодательство Украины новое понятие – условные долговые обязательства. Этим закрепляется особый статус денежных средств, которые Украина получит от замороженных российских активов. Они не будут учитываться как государственный долг Украины.
- Механизм Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) был согласован лидерами Большой семерки на саммите в Италии в июне 2024 года. Ссуда будет обеспечиваться доходами от замороженных российских активов и для Украины будет бесплатной.
- Евросоюз готов предоставить большую часть суммы – до 35 млрд евро (но сумма может быть меньше, если США выполнят обещание внести вклад в размере $20 млрд), Канада пообещала 5 млрд канадских долларов ($3,6 млрд), Британия – 2,26 млрд фунтов стерлингов ($3 млрд), Япония – 471,9 млрд иен ($3 млрд).