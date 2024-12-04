$50 млрд от G7. Украина подписала первое кредитное соглашение

Евросоюз и Украина окончательно договорились о предоставлении безвозвратной помощи в рамках инициативы G7

Фото: пресс-служба Минфина

Министр финансов Сергей Марченко подписал с Европейским Союзом соглашение о предоставлении Украине макрофинансовой помощи на сумму до 35 млрд евро в рамках инициативы Большой семерки (G7), сообщило Министерство финансов утром в среду, 4 декабря.

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Подписантом от Украины также выступает председатель Национального банка Андрей Пышный, от Евросоюза – вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

Уникальность соглашения заключается в том, что заем будет погашаться за счет доходов от замороженных российских активов в ЕС, что делает его фактически безвозвратным для Украины. Окончательный объем помощи будет определен после утверждения вкладов всех стран-участниц инициативы.

Если США предоставят обещанные $20 млрд, окончательная сумма помощи от ЕС составит около 18 млрд евро – по 1,5 млрд ежемесячно в течение 2025 года.

Для получения помощи Украина должна выполнить 14 мероприятий в разных областях: макрофинансовая стабильность, государственные предприятия, государственное управление, энергетика, верховенство права и борьба с коррупцией, оборонная промышленность.

Подписание соглашения состоялось после того, как Верховная Рада приняла закон, внедряющий в законодательство Украины новое понятие – условные долговые обязательства. Этим закрепляется особый статус денежных средств, которые Украина получит от замороженных российских активов. Они не будут учитываться как государственный долг Украины.