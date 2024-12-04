$50 млрд від G7. Україна підписала першу кредитну угоду

Євросоюз і Україна остаточно домовилися про надання безповоротної допомоги в межах ініціативи G7

Фото: пресслужба Мінфіну

Міністр фінансів Сергій Марченко підписав із Європейським Союзом угоду про надання Україні макрофінансової допомоги на суму до 35 млрд євро в рамках ініціативи Великої сімки (G7), повідомило Міністерство фінансів вранці у середу, 4 грудня.

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Підписантом від України також виступає голова Національного банку Андрій Пишний, від Євросоюзу – віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

Унікальність угоди полягає в тому, що позика погашатиметься коштом прибутків від заморожених російських активів в ЄС, що робить її фактично безповоротною для України. Остаточний обсяг допомоги визначать після затвердження внесків усіх країн-учасниць ініціативи.

Якщо США нададуть обіцяні $20 млрд, остаточна сума допомоги від ЄС становитиме близько 18 млрд євро – по 1,5 млрд щомісяця протягом 2025 року.

Для отримання допомоги Україна має виконати 14 заходів у різних сферах: макрофінансова стабільність, державні підприємства, державне управління, енергетика, верховенство права та боротьба з корупцією, оборонна промисловість.

Підписання угоди відбулося після того, як Верховна Рада ухвалила закон, що впроваджує в законодавство України нове поняття – умовні боргові зобов'язання. Цим закріплюється особливий статус коштів, які Україна отримає від заморожених російських активів. Вони не враховуватимуться як державний борг України.