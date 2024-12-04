$50 млрд від G7. Україна підписала першу кредитну угоду
Міністр фінансів Сергій Марченко підписав із Європейським Союзом угоду про надання Україні макрофінансової допомоги на суму до 35 млрд євро в рамках ініціативи Великої сімки (G7), повідомило Міністерство фінансів вранці у середу, 4 грудня.
Підписантом від України також виступає голова Національного банку Андрій Пишний, від Євросоюзу – віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.
Унікальність угоди полягає в тому, що позика погашатиметься коштом прибутків від заморожених російських активів в ЄС, що робить її фактично безповоротною для України. Остаточний обсяг допомоги визначать після затвердження внесків усіх країн-учасниць ініціативи.
Якщо США нададуть обіцяні $20 млрд, остаточна сума допомоги від ЄС становитиме близько 18 млрд євро – по 1,5 млрд щомісяця протягом 2025 року.
Для отримання допомоги Україна має виконати 14 заходів у різних сферах: макрофінансова стабільність, державні підприємства, державне управління, енергетика, верховенство права та боротьба з корупцією, оборонна промисловість.
Підписання угоди відбулося після того, як Верховна Рада ухвалила закон, що впроваджує в законодавство України нове поняття – умовні боргові зобов'язання. Цим закріплюється особливий статус коштів, які Україна отримає від заморожених російських активів. Вони не враховуватимуться як державний борг України.
- Механізм Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) був погоджений лідерами Великої сімки на саміті в Італії у червні 2024 року. Позика забезпечуватиметься доходами від заморожених російських активів і для України буде безплатною.
- Євросоюз готовий надати більшу частину суми – до 35 млрд євро (але сума може бути меншою, якщо США виконають обіцянку зробити внесок у розмірі $20 млрд), Канада пообіцяла 5 млрд канадських доларів ($3,6 млрд), Британія – 2,26 млрд фунтів стерлінгів ($3 млрд), Японія – 471,9 млрд єн ($3 млрд).