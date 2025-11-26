Британія готова приєднатися до "репараційної позики" Україні – Стармер

Кір Стармер заявив, що підтримка України має тривати без жодних пауз, навіть якщо паралельно ведеться робота над мирним планом

Велика Британія готова спільно з Європейським Союзом надати Україні фінансову підтримку, яка базуватиметься на заморожених російських активів, сказав прем'єр Кір Стармер у вівторок на віртуальній зустрічі "коаліції охочих". Він вважає, що підтримка України має тривати без жодних пауз, навіть якщо паралельно ведеться робота над мирним планом.

"Навіть працюючи над досягненням миру – а ми справді над цим працюємо, – ми не можемо послаблювати підтримку, необхідну Україні, щоб продовжувати боротьбу. Знаю, що лідери ЄС розглядатимуть це питання через кілька тижнів, і вже є прогрес. Британія готова діяти разом з ЄС, надаючи фінансову підтримку, ґрунтуючись на вартості заморожених російських активів", – сказав Стармер.

Він додав, що це буде найкращий спосіб показати Росії, що вона має сісти за стіл переговорів, а не намагатися "перечекати" Захід.