Британия готова присоединиться к "репарационному займу" Украине – Стармер

Кир Стармер заявил, что поддержка Украины должна продолжаться без пауз, даже если параллельно ведется работа над мирным планом

Фото: EPA / Mads Claus Rasmussen

Великобритания готова совместно с Европейским Союзом предоставить Украине финансовую поддержку, которая будет базироваться на замороженных российских активах, сказал премьер Кир Стармер во вторник на виртуальной встрече "коалиции желающих". Он считает, что поддержка Украины должна продолжаться без всяких пауз, даже если параллельно ведется работа над мирным планом.

"Даже работая над достижением мира – а мы действительно над этим работаем, – мы не можем ослаблять поддержку, необходимую Украине, чтобы продолжать борьбу. Знаю, что лидеры ЕС будут рассматривать этот вопрос через несколько недель, и уже есть прогресс. Великобритания готова действовать вместе с ЕС, предоставляя финансовую поддержку, основываясь на стоимости замороженных российских активов", – сказал Стармер.

Он добавил, что это будет лучший способ показать России, что она должна сесть за стол переговоров, а не пытаться "переждать" Запад.