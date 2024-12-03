Верховна Рада затвердила нове поняття, щоб легалізувати $50 млрд від Великої сімки

Фото: пресслужба Слуги народу

Депутати Верховної Ради затвердили зміни до Бюджетного кодексу, які запроваджують нове поняття у бюджетній сфері — умовні боргові зобов'язання. Вони закріплюють особливий статус коштів, які Україна отримає від заморожених російських активів. Про це повідомив заступник голови комітету парламенту з податків та фінансів Ярослав Железняк.

"Безповоротна позичка в $50 млрд від країн Великої сімки та ЄС — це саме такі умовні боргові зобов'язання, тому що Україна не повертатиме цей кредит доти, доки не отримає репарації від Росії", – пояснила очільниця комітету ВР з питань бюджету Роксолана Підласа.

Вона додала, що ці гроші також не враховуватимуться як державний борг України.

Без внесення змін до Бюджетного кодексу, міністр фінансів Сергій Марченко не зможе підписати угоди про одержання $50 млрд від G7. Тепер, після затвердження парламентом змін до бюджетного кодексу, Мінфін вже наступного тижня підписати першу угоду про отримання коштів з пакета в $50 млрд, уточнила Підласа.

У майбутньому, правочинами з умовними борговими зобов'язаннями в рамках угод з ЄС, іноземними державами, міжнародними фінансовими інститутами займатиметься Боргове агентство, яке ще належить створити. Наразі його функції виконує Мінфін.