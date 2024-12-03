Верховная Рада утвердила новое понятие, чтобы легализовать $50 млрд от Большой семерки

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Депутаты Верховной Рады утвердили изменения в Бюджетный кодекс, которые вводят новое понятие в бюджетной сфере — условные долговые обязательства. Они закрепляют особый статус средств, которые Украина получит от замороженных российских активов. Об этом сообщил заместитель главы комитета парламента по налогам и финансам Ярослав Железняк.

"Невозвратная ссуда в $50 млрд от стран Большой семерки и ЕС – это именно такие условные долговые обязательства, потому что Украина не будет возвращать этот кредит до тех пор, пока не получит репарации от России", — объяснила глава комитета ВР по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

Она добавила, что эти деньги также не будут учитываться как государственный долг Украины.

Без внесения изменений в Бюджетный кодекс, министр финансов Сергей Марченко не сможет подписать соглашения о получении $50 млрд от G7. Теперь, после утверждения парламентом изменений в бюджетный кодекс, Минфин уже на следующей неделе подписать первое соглашение о получении средств из пакета в $50 млрд, уточнила Пидласа.

В будущем, сделками с условными долговыми обязательствами в рамках соглашений с ЕС, иностранными государствами, международными финансовыми институтами будет заниматься Долговое агентство, которое еще предстоит создать. Пока его функции выполняет Минфин.