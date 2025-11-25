Нацбанк випустив монету, присвячену головному художнику УПА – фото
Національний банк 25 листопада випустив пам'ятну монету до 120-річчя від дня народження Ніла Хасевича. Вона поповнила серію "Видатні особистості України". Про це повідомила пресслужба НБУ.
Ніл Хасевич (1905-1952) – український художник-графік, громадський і політичний діяч. Член Організації Українських Націоналістів (ОУН) та Української Головної Визвольної Ради (УГВР), визначна фігура українського мистецтва у підпіллі на Західній Україні в 1940–1950-х роках.
Хасевич створив дизайн нагород Української повстанської армії, оформлював листівки й підпільні видання, розробляв проєкти прапорів, документів для повстанців.
Саме він розробив дизайн бофонів (від "бойовий фонд") – грошових квитанцій з національною символікою й емблемами українських визвольних організацій, які використовували для забезпечення армії (за принципом сучасних донатів), а також як агітаційні матеріали в повстанській діяльності. За це він був переслідуваний і згодом убитий радянською владою.
Присвячена Хасевичу пам'ятна монета має номінал дві гривні, виготовлена з нейзильберу. Тираж – до 75 000 штук у сувенірному пакуванні.
На аверсі розміщено автопортрет Ніла Хасевича, виконаний у характерній для митця техніці деревориту (гравюри на дереві).
На реверсі – символічна композиція з фрагментів деревориту Хасевича, стилізована під банкноту в дусі бофонів. Угорі на матовому тлі розміщено написи: "До волі народів і людини" і "300 крб на бойовий фонд".
Реалізація пам’ятної монети в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ розпочнеться з 26 листопада 2025 року. У банки-дистриб’ютори (перелік – на сайті НБУ) монета надходитиме поступово, в міру відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.
- У червні 2025-го Нацбанк увів у обіг дві пам’ятні монети – "Розстріляне відродження. Микола Хвильовий" і "Розстріляне відродження. Юліан Шпол".
- У серпні, перед Днем Незалежності, НБУ представив пам’ятну монету, присвячену австрійському ерцгерцогу Вільгельму фон Габсбурґу-Лотрінґену, який став відомим як Василь Вишиваний. Він був полковником легіону Українських січових стрільців, поетом, дипломатом, українським державним діячем.
