Нацбанк випустив монету, присвячену головному художнику УПА – фото

Фото: НБУ

Національний банк 25 листопада випустив пам'ятну монету до 120-річчя від дня народження Ніла Хасевича. Вона поповнила серію "Видатні особистості України". Про це повідомила пресслужба НБУ.

Ніл Хасевич (1905-1952) – український художник-графік, громадський і політичний діяч. Член Організації Українських Націоналістів (ОУН) та Української Головної Визвольної Ради (УГВР), визначна фігура українського мистецтва у підпіллі на Західній Україні в 1940–1950-х роках.

Хасевич створив дизайн нагород Української повстанської армії, оформлював листівки й підпільні видання, розробляв проєкти прапорів, документів для повстанців.

Саме він розробив дизайн бофонів (від "бойовий фонд") – грошових квитанцій з національною символікою й емблемами українських визвольних організацій, які використовували для забезпечення армії (за принципом сучасних донатів), а також як агітаційні матеріали в повстанській діяльності. За це він був переслідуваний і згодом убитий радянською владою.

Бофон 1000 карбованців ((автор – Ніл Хасевич, джерело wikimediaorg volart.com.ua)

Бофон 500 карбованців (автор – Ніл Хасевич, джерело wikimediaorg volart.com.ua)

Бофон 200 карбованців (автор – Ніл Хасевич, джерело wikimediaorg volart.com.ua)

Бофон 300 карбованців (автор – Ніл Хасевич, джерело wikimediaorg volart.com.ua)

Присвячена Хасевичу пам'ятна монета має номінал дві гривні, виготовлена з нейзильберу. Тираж – до 75 000 штук у сувенірному пакуванні.

На аверсі розміщено автопортрет Ніла Хасевича, виконаний у характерній для митця техніці деревориту (гравюри на дереві).

Фото: НБУ

На реверсі – символічна композиція з фрагментів деревориту Хасевича, стилізована під банкноту в дусі бофонів. Угорі на матовому тлі розміщено написи: "До волі народів і людини" і "300 крб на бойовий фонд".

Фото: НБУ

Реалізація пам’ятної монети в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ розпочнеться з 26 листопада 2025 року. У банки-дистриб’ютори (перелік – на сайті НБУ) монета надходитиме поступово, в міру відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.