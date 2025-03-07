Міжнародні резерви НБУ за місяць скоротилися майже на $3 млрд: з чим це пов'язано

Фото: НБУ / Flickr

Станом на 1 березня 2025 року міжнародні резерви України скоротились у $40,15 млрд, зменшення за місяць – майже $3 млрд, або 6,7%. Про це повідомляється на сайті НБУ.

Така негативна динаміка пов'язана тим, що у лютому не було фінансової допомоги від міжнародних партнерів.

"Попри зменшення, обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку", – запевнив НБУ. Поточний рівень резервів забезпечує фінансування 4,9 місяця майбутнього імпорту.

Джерело: НБУ

У лютому чистий продаж валюти за операціями Національного банку становив $3,02 млрд – на 19,4% менше, ніж у попередньому місяці.

Виплати за обслуговування та погашення державного боргу становили $341,6 млн, ще $428,9 млн Україна сплатила Міжнародному валютному фонду. Водночас на валютні рахунки уряду України в НБУ в лютому надійшло тільки $255 млн від розміщення валютних облігацій.

Переоцінка фінансових інструментів призвела до збільшення резервів на $673,4 млн.