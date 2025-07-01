Украина получила девятый транш по программе МВФ, размер – $500 млн

$500 млн от МВФ в рамках программы Extended Fund Facility поступили в государственный бюджет Украины

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Во вторник, 1 июля, в государственный бюджет Украины поступил девятый транш в размере около $500 млн от Международного валютного фонда в рамках четырехлетней программы Механизма расширенного финансирования Extended Fund Facility (EFF). Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Это результат восьмого пересмотра программы сотрудничества EFF. На данный момент в рамках программы Фонд уже направил Украине $10,6 млрд", – говорится в сообщении Шмыгаля в Telegram.

Деньги пойдут на покрытие приоритетных бюджетных потребностей.

В общей сложности за время полномасштабной войны в государственный бюджет поступило $13,3 млрд финансовой помощи от МВФ, уточнил министр финансов Сергей Марченко.

Вместе с девятым траншем Украина получила обновленный меморандум об экономической и финансовой политике с четырьмя новыми структурными маяками.

Ближайшие из них – до конца июля – назначить нового руководителя Бюро экономической безопасности и отменить "поправки Лозового".