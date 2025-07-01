Украина получила девятый транш по программе МВФ, размер – $500 млн
Во вторник, 1 июля, в государственный бюджет Украины поступил девятый транш в размере около $500 млн от Международного валютного фонда в рамках четырехлетней программы Механизма расширенного финансирования Extended Fund Facility (EFF). Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Это результат восьмого пересмотра программы сотрудничества EFF. На данный момент в рамках программы Фонд уже направил Украине $10,6 млрд", – говорится в сообщении Шмыгаля в Telegram.
Деньги пойдут на покрытие приоритетных бюджетных потребностей.
В общей сложности за время полномасштабной войны в государственный бюджет поступило $13,3 млрд финансовой помощи от МВФ, уточнил министр финансов Сергей Марченко.
Вместе с девятым траншем Украина получила обновленный меморандум об экономической и финансовой политике с четырьмя новыми структурными маяками.
Ближайшие из них – до конца июля – назначить нового руководителя Бюро экономической безопасности и отменить "поправки Лозового".
- Четырехлетняя программа EFF была утверждена в марте 2023 года, и в целом в рамках этой программы Украина получит $15,5 млрд.
- Предыдущий, восьмой транш, поступил в государственный бюджет 31 марта. Тогда МВФ направил Украине $400 млн.