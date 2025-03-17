Рада ЄС схвалила новий транш Ukraine Facility: сума – 3,5 млрд євро

У Брюсселі визнали, що Україна виконала необхідні умови, визначені в плані реформ, щоб отримати третій платіж макрофінансової допомоги

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Рада Європейського Союзу в понеділок, 17 березня, затвердила виплату третього платежу Україні розміром близько 3,5 мільярда євро в межах програми Ukraine Facility. Гроші виділять найближчим часом у вигляді безповоротної допомоги та позик, йдеться на сайті Ради ЄС.

Головна мета цієї допомоги — підтримка макроекономічної стабільності України та допомога у відновленні, реконструкції й модернізації.

Після цього платежу загальна сума допомоги, отримана Україною в межах програми Ukraine Facility за рік її дії, становитиме майже 20 мільярдів євро.

Рада дійшла висновку, що Україна виконала необхідні умови, визначені в плані реформ (План України), щоб отримати цей третій платіж.

Українська влада виконала 13 різних кроків, включно з реформами для збільшення використання відновлюваної енергії, підвищення автономії енергетичного регулятора, спрощення процедур перетину кордону відповідно до стандартів ЄС, ухвалення стратегії розвитку сільського господарства (включно з розмінуванням сільськогосподарських територій) і продовження роботи з переліку стратегічних і критичних сировинних матеріалів.

План визначає наміри країни щодо відновлення, реконструкції та модернізації, а також графік реформ, які Україна планує здійснити протягом наступних чотирьох років у межах процесу вступу до ЄС.





З моменту запуску програми Україна вже отримала: 6 мільярдів євро як проміжне фінансування, 1,89 мільярда євро у вигляді попереднього фінансування, два транші по Програма Ukraine Facility набула чинності 1 березня 2024 року. Вона передбачає фінансування до 50 мільярдів євро у формі грантів і позик для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України на період з 2024 до 2027 року. З цієї суми до 32 мільярдів євро орієнтовно призначено для підтримки реформ та інвестицій, визначених у Плані України.З моменту запуску програми Україна вже отримала: 6 мільярдів євро як проміжне фінансування, 1,89 мільярда євро у вигляді попереднього фінансування, два транші по 4,2 мільярда та 4,1 мільярда євро.