Рада ЄС схвалила новий транш Ukraine Facility: сума – 3,5 млрд євро
Рада Європейського Союзу в понеділок, 17 березня, затвердила виплату третього платежу Україні розміром близько 3,5 мільярда євро в межах програми Ukraine Facility. Гроші виділять найближчим часом у вигляді безповоротної допомоги та позик, йдеться на сайті Ради ЄС.
Головна мета цієї допомоги — підтримка макроекономічної стабільності України та допомога у відновленні, реконструкції й модернізації.
Після цього платежу загальна сума допомоги, отримана Україною в межах програми Ukraine Facility за рік її дії, становитиме майже 20 мільярдів євро.
Рада дійшла висновку, що Україна виконала необхідні умови, визначені в плані реформ (План України), щоб отримати цей третій платіж.
Українська влада виконала 13 різних кроків, включно з реформами для збільшення використання відновлюваної енергії, підвищення автономії енергетичного регулятора, спрощення процедур перетину кордону відповідно до стандартів ЄС, ухвалення стратегії розвитку сільського господарства (включно з розмінуванням сільськогосподарських територій) і продовження роботи з переліку стратегічних і критичних сировинних матеріалів.
План визначає наміри країни щодо відновлення, реконструкції та модернізації, а також графік реформ, які Україна планує здійснити протягом наступних чотирьох років у межах процесу вступу до ЄС.
З моменту запуску програми Україна вже отримала: 6 мільярдів євро як проміжне фінансування, 1,89 мільярда євро у вигляді попереднього фінансування, два транші по 4,2 мільярда та 4,1 мільярда євро.
- На початку березня Україна почала отримувати транші фінансової допомоги від Канади та Великої Британії за механізмом Великої сімки. Він передбачає надання безоплатних для України позик, котрі будуть погашати доходами від заморожених російських активів.
- У лютому не було жодного міжнародного траншу, внаслідок чого резерви НБУ за місяць впали на $3 млрд.