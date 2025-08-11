Финансовые показатели второго по величине банка России начали сигнализировать о проблемах

Фото: depositphotos.com

Второй по величине банк России – ВТБ – сообщил о падении чистого процентного дохода, который является основным показателем доходности от кредитования, на 49% в первом полугодии – до 146,8 млрд рублей ($1,84 млрд). Такое сильное падение является редким явлением для крупных банков и вызывает сомнения в стабильности ВТБ, пишет Bloomberg.

По данным агентства, руководство ВТБ частным образом выражает обеспокоенность, что официальные данные не отражают полной серьезности ситуации.

Банк сохранил прибыльность (280 млрд рублей, или $3,5 млрд), но положительный финансовый результат ему обеспечили в основном торговые операции и комиссии, которые считаются нестабильными.

Основной причиной падения чистого процентного дохода стало резкое повышение ключевой ставки Центробанка России с 7,5% до пикового уровня 21% из-за инфляционного давления. Это привело к росту неплатежей по кредитам и их реструктуризации.

Уровень проблемных кредитов в ВТБ вырос до 4,1%. Неуплата кредитов физическими лицами увеличилась на 32% с начала года. Все это свидетельствует о том, что банк сталкивается с проблемами погашения розничных кредитов, указывает Bloomberg.

Ситуация с корпоративным портфелем остается неизвестной. Российское правительство полагается на госбанки, в частности ВТБ, для финансирования военных нужд. Банки вынуждены предоставлять льготные кредиты предприятиям военно-промышленного комплекса, что затрудняет оценку реального состояния кредитных портфелей.

В отличие от ВТБ, крупнейший банк России – Сбербанк – показал рост чистого процентного дохода на 18,5%, что свидетельствует о значительно лучших результатах.