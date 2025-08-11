Фінансові показники другого за величиною банку Росії почали сигналізувати про проблеми

Фото: depositphotos.com

Другий за величиною банк Росії – ВТБ – повідомив про падіння чистого процентного доходу, який є основним показником прибутковості від кредитування, на 49% у першому півріччі – до 146,8 млрд рублів ($1,84 млрд). Таке сильне падіння є рідкісним явищем для великих банків і викликає сумніви у стабільності ВТБ, пише Bloomberg.

За даними агентства, керівництво ВТБ приватно висловлює занепокоєння, що офіційні дані не відображають повної серйозності ситуації.

Банк зберіг прибутковість (280 млрд рублів, або $3,5 млрд), але позитивний фінансовий результат йому забезпечили в основному торгові операції та комісії, які вважаються нестабільними.

Основною причиною падіння чистого процентного доходу стало різке підвищення ключової ставки Центробанку Росії з 7,5% до пікового рівня 21% через інфляційний тиск. Це призвело до зростання неплатежів за кредитами і їх реструктуризації.

Рівень проблемних кредитів у ВТБ зріс до 4,1%. Несплата кредитів фізичними особами збільшилася на 32% від початку року. Усе це свідчить про те, що банк стикається з проблемами погашення роздрібних кредитів, вказує Bloomberg.

Ситуація з корпоративним портфелем залишається невідомою. Російський уряд покладається на держбанки, зокрема ВТБ, для фінансування військових потреб. Банки змушені надавати пільгові кредити підприємствам військово-промислового комплексу, що ускладнює оцінку реального стану кредитних портфелів.

На відміну від ВТБ, найбільший банк Росії – Сбєрбанк – показав зростання чистого процентного доходу на 18,5%, що свідчить про значно кращі результати.