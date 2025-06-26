Bloomberg: російські банки побоюються системної кризи протягом року
Російські банки зіткнулися зі значним зростанням проблемної заборгованості, що створює реальну загрозу системної кризи у фінансовому секторі протягом найближчих 12 місяців. Про це пише Bloomberg із посиланням на представників банківського сектору в Росії.
За їхніми словами, в економіці Росії спостерігається серйозніше погіршення ситуації, ніж визнається публічно.
У приватному порядку банки вже висловлюють тривогу з приводу кількості корпоративних і роздрібних клієнтів, які не можуть виплачувати кредити через високі процентні ставки.
В офіційній статистиці ще не видно значного зростання прострочених платежів, але насправді проблема вже є і суттєва, йдеться у внутрішній записці одного з великих російських банків.
За оцінками банків, обсяг поганих боргів у Росії обчислюється трильйонами рублів.
Джерела Bloomberg описують ситуацію в Росії як небезпечну і кажуть, що існує ймовірність поширення боргової кризи на фінансовий сектор країни у 2026 році, якщо ситуація не покращиться.
Проблеми в банківській системі можуть поставити під загрозу здатність Кремля продовжувати війну в Україні, особливо якщо союзники України введуть жорсткіші санкції проти російського фінансового сектору, пише агентство.
Європейський союз зараз обговорює нові обмеження проти російських банків, а прихильники України у США закликають президента Дональда Трампа посилити санкційний тиск після відмови Володимира Путіна від припинення вогню.
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