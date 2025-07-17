Bloomberg: трем системным банкам в России может потребоваться докапитализация

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По крайней мере трем системным банкам в России может понадобиться докапитализация от государства в течение следующего года в случае роста проблемной задолженности. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники и документы.

Хотя официально банковская система России выглядит относительно здоровой с устойчивыми прибылями, реальная оценка качества кредитных портфелей банков значительно хуже официальных показателей.

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Согласно официальным данным, доля проблемных кредитов корпоративным заемщикам составляла 4% по состоянию на 1 апреля, а доля необеспеченных потребительских долгов, просроченных более чем на 90 дней, – 10,5%.

Банк России посоветовал коммерческим банкам сосредоточиться на реструктуризации кредитов вместо признания полного объема проблемных займов.

Системно значимыми в России считаются 13 банков: ЮниКредит, Газпромбанк, Совкомбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, Московский кредитный банк, Открытие, Росбанк, Т-Банк (бывший Тинькофф), Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и Россельхозбанк.