Bloomberg: трем системным банкам в России может потребоваться докапитализация
По крайней мере трем системным банкам в России может понадобиться докапитализация от государства в течение следующего года в случае роста проблемной задолженности. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники и документы.
Хотя официально банковская система России выглядит относительно здоровой с устойчивыми прибылями, реальная оценка качества кредитных портфелей банков значительно хуже официальных показателей.
Согласно официальным данным, доля проблемных кредитов корпоративным заемщикам составляла 4% по состоянию на 1 апреля, а доля необеспеченных потребительских долгов, просроченных более чем на 90 дней, – 10,5%.
Банк России посоветовал коммерческим банкам сосредоточиться на реструктуризации кредитов вместо признания полного объема проблемных займов.
Системно значимыми в России считаются 13 банков: ЮниКредит, Газпромбанк, Совкомбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, Московский кредитный банк, Открытие, Росбанк, Т-Банк (бывший Тинькофф), Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и Россельхозбанк.
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