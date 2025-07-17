"10% или 15%, еще не решили". США введут одинаковую ставку пошлины для 150 стран

Трамп заявил, что большинство стран мира будут платить 10-15% при торговле с США

Дональд Трамп (Фото: EPA / AARON SCHWARTZ / POOL)

Президент США Дональд Трамп планирует с 1 августа ввести одинаковую ставку пошлины для 150 стран мира. Об этом он сказал журналистам в среду в Белом доме во время встречи с наследным принцем Бахрейна.

По словам Трампа, это будут страны, с которыми у США нет больших объемов торговли. В эту группу, вероятно, попадет и Украина.

Для этой группы стран ставка пошлины будет одинаковой для всех.

"У нас будет более 150 стран, которым мы просто отправим сообщение о платеже, и в этом сообщении будет указан размер пошлины", – сказал он.

В интервью Real America's Voice Трамп уточнил, что ставка, "вероятно, составит 10% или 15%, мы еще не решили" (цитата – по Bloomberg).

Этот подход отличается от ситуации с такими странами, как Китай и Япония, с которыми США ведут переговоры о тарифах.

США также заключают другие торговые соглашения, например с Индонезией, где получили полный доступ к торговле без тарифов (нулевой тариф) в обмен на 19%. Продолжаются переговоры с Индией, где ожидается открытие рынка.

Трамп ожидает, что 1 августа станет "большим днем" для Америки благодаря введению пошлин.