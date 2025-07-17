"10% або 15%, ще не вирішили". США введуть однакову ставку мита для 150 країн
Президент США Дональд Трамп планує з 1 серпня ввести однакову ставку мита для 150 країн світу. Про це він сказав журналістам в середу у Білому домі під час зустрічі з наслідним принцом Бахрейну.
За словами Трампа, це будуть країни, з якими у США немає великих обсягів торгівлі. У цю групу, ймовірно, потрапить і Україна.
Для цієї групи країн ставка мита буде однаковою для всіх.
"У нас буде понад 150 країн, яким ми просто надішлемо повідомлення про платіж, і в цьому повідомленні буде зазначено розмір мита", – сказав він.
В інтерв'ю Real America's Voice Трамп уточнив, що ставка, "ймовірно, становитиме 10% або 15%, ми ще не вирішили" (цитата – за Bloomberg).
Цей підхід відрізняється від ситуації з такими країнами, як Китай та Японія, з якими США ведуть переговори щодо тарифів.
США також укладають інші торгові угоди, наприклад з Індонезією, де отримали повний доступ до торгівлі без тарифів (нульовий тариф) в обмін на 19%. Тривають переговори з Індією, де очікується відкриття ринку.
Трамп очікує, що 1 серпня стане "великим днем" для Америки завдяки запровадженню мит.
- Перша віцепрем'єр-міністерка, міністерка економіки Юлія Свириденко у квітні казала, що нові американські мита не є критичними для України й в основному вдарять по малих виробниках.
- Український експорт до США у 2024 році становив $874 млн, з яких найбільша частка припала на чавун ($363 млн) та труби ($112 млн).
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