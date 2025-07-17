В Украине появился прозрачный механизм выплат пенсий по решениям судов: детали

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Правительство утвердило порядок, устанавливающий, как именно из бюджета Пенсионного фонда Украины (ПФУ) будут осуществляться выплаты пенсий и доплат, назначенных по решениям судов. Об этом информирует Минсоцполитики.

Впервые бюджет Пенсионного фонда получит отдельную статью расходов на судебные решения, с разделением по источникам финансирования: средства госбюджета и средства от страховых взносов.

До сих пор единого подхода к таким выплатам не было. Например, решение суда, обязывающее сделать доплату за предыдущие годы, ставилось в "очередь", и деньги фактически годами не доходили до пенсионера.

Поэтому по состоянию на сегодня государство выплатило только по решениям, вступившим в силу в период до 20 ноября 2020 года.

"Чтобы упорядочить ситуацию и обеспечить единые, справедливые и понятные для всех правила поведения, в условиях ограниченного финансового ресурса, правительство приняло постановление, устанавливающее единый порядок всех выплат на выполнение судебных решений – как ретроспективных (за прошлые периоды), так и текущих", – говорится в сообщении.

Выплаты гражданам будут осуществляться ежемесячно пропорционально средствам, определенным в бюджете Пенсионного фонда, в разрезе обязательств государственного бюджета и страховых средств.

Отдельной нормой постановления предусмотрено введение электронного учета всех судебных решений, поступивших для исполнения пенсионным органам. Информация о них будет в личном кабинете лица на портале ПФУ, а агрегированные данные – публиковаться в формате открытого дашборда на сайте ПФУ.

Постановление уже вступило в силу, сейчас идет техническая подготовка к его внедрению.

"Благодаря новому порядку граждане, имеющие судебные решения за предыдущие периоды, смогут получать ежемесячно хоть и не сразу всю сумму, но регулярную выплату. В то же время, у каждого будет доступ к информации: какой объем решений находится на исполнении и с какой динамикой они выплачиваются", – отметила Дарья Марчак, первый заместитель министра соцполитики.

Судебные решения по пенсиям в Украине годами накапливались – только за последние пять лет их количество выросло в 26 раз. По состоянию на сейчас это 758 000 невыполненных решений, а общая сумма задолженности достигла почти 85 млрд грн.