В Україні з’явився прозорий механізм виплат пенсій за рішеннями судів: деталі

Ілюстративне фото: depositphotos.com

Уряд затвердив порядок, що встановлює, як саме з бюджету Пенсійного фонду України (ПФУ) здійснюватимуться виплати пенсій і доплат, призначених за рішеннями судів. Про це інформує Мінсоцполітики.

Уперше бюджет Пенсійного фонду матиме окрему статтю витрат на судові рішення, з розділенням за джерелами фінансування: кошти держбюджету та кошти від страхових внесків.

Дотепер єдиного підходу до таких виплат не було. Наприклад, рішення суду, що зобов’язувало зробити доплату за попередні роки, ставилося у "чергу", і гроші фактично роками не доходили до пенсіонера.

Через це станом на сьогодні держава виплатила лише за тими рішеннями, що набрали чинності у період до 20 листопада 2020 року.

"Щоб упорядкувати ситуацію та забезпечити єдині, справедливі й зрозумілі для всіх правила поведінки, в умовах обмеженого фінансового ресурсу, уряд ухвалив постанову, що встановлює єдиний порядок усіх виплат на виконання судових рішень – як ретроспективних (за минулі періоди), так і поточних", – йдеться в повідомленні.

Виплати громадянам здійснюватимуться щомісяця пропорційно до коштів, визначених у бюджеті Пенсійного фонду, у розрізі зобовʼязань державного бюджету і страхових коштів.

Окремою нормою постанови передбачено запровадження електронного обліку всіх судових рішень, що надійшли для виконання пенсійним органам. Інформація про них буде відображатися в особистому кабінеті особи на порталі ПФУ, а агреговані дані – публікуватимуться у форматі відкритого дашборду на сайті ПФУ.

Постанова вже набула чинності, наразі триває технічна підготовка до її впровадження.

"Завдяки новому порядку громадяни, які мають судові рішення за попередні періоди, зможуть отримувати щомісяця хоч і не одразу всю суму, але регулярну виплату. Водночас кожен матиме доступ до інформації: який обсяг рішень перебуває на виконанні та з якою динамікою вони виплачуються", – зазначила Дарія Марчак, перша заступниця міністра соцполітики.

Судові рішення щодо пенсій в Україні роками накопичувались – тільки за останні п’ять років їхня кількість зросла у 26 разів. Станом на зараз це 758 000 невиконаних рішень, а загальна сума заборгованості сягнула майже 85 млрд грн.