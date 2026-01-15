Директорці МВФ показали наслідки російських ударів по Києву

Крісталіна Георгієва зустрілася з українськими урядовцями, щоб обговорити нову кредитну програму на $8,2 млрд

Наслідки російського обстрілу Києва 10 січня 2026 року (фото - Юлія Свириденко / Facebook)

Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва під час візиту до Києва ознайомилася з наслідками російських ударів по одному з енергетичних об’єктів столиці. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Георгієва прибула до столиці України вранці 15 січня. Це її перший візит до Києва з 2023 року.

Візит відбувся на тлі складної ситуації в енергетичному секторі, спричиненої масованими обстрілами, а також у період низьких температур, які стали додатковим навантаженням на систему.

Українські урядовці зустрілися з директоркою МВФ Кристаліною Георгієвою, Київ, 15 січня 2026 року (фото – Юлія Свириденко / Facebook)

"Я дякую Крісталіні за особисте залучення до допомоги нашій державі в часи серйозних викликів, як фінансовими інструментами, так і адвокацією підтримки України серед партнерів", – зазначила глава Кабміну.

Українські урядовці обговорили з високою гостею стан підготовки до ухвалення програми підтримки МВФ на наступний період.