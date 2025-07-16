Украина увеличит госбюджет на 450 млрд грн: изменения прошли первое чтение

Парламент принял за основу законопроект, предусматривающий увеличение расходов на оборону на 412,5 млрд гривен

Фото: пресс-служба Верховной Рады

Верховная Рада в среду, 16 июля, приняла в первом чтении законопроект №13439-3 с изменениями в государственный бюджет. Его поддержали 257 депутатов.

Законопроект предусматривает увеличение расходов на сектор обороны и безопасности на общую сумму более 400 млрд грн.

"В первую очередь, эти изменения в бюджет – это увеличение расходов на оборону. Из 450 млрд грн, которые правительство предлагает, 412,5 млрд пойдут на оборону. Из них почти 216 млрд грн – на закупку оружия и техники", – сказала во время заседания глава бюджетного кодекса Роксолана Подласа.

Она назвала предложенный правительством законопроект сбалансированным и реалистичным.

В связи со сменой Кабинета министров депутаты голосовали его альтернативную версию.

"[Этот законопроект] хоть и альтернативен правительственному законопроекту, но сохраняет все основные положения, касающиеся обеспечения Сил обороны", – сказала Подласа.