Украина увеличит госбюджет на 450 млрд грн: изменения прошли первое чтение
Верховная Рада в среду, 16 июля, приняла в первом чтении законопроект №13439-3 с изменениями в государственный бюджет. Его поддержали 257 депутатов.
Законопроект предусматривает увеличение расходов на сектор обороны и безопасности на общую сумму более 400 млрд грн.
"В первую очередь, эти изменения в бюджет – это увеличение расходов на оборону. Из 450 млрд грн, которые правительство предлагает, 412,5 млрд пойдут на оборону. Из них почти 216 млрд грн – на закупку оружия и техники", – сказала во время заседания глава бюджетного кодекса Роксолана Подласа.
Она назвала предложенный правительством законопроект сбалансированным и реалистичным.
В связи со сменой Кабинета министров депутаты голосовали его альтернативную версию.
"[Этот законопроект] хоть и альтернативен правительственному законопроекту, но сохраняет все основные положения, касающиеся обеспечения Сил обороны", – сказала Подласа.
- Министерство финансов Украины говорило, что государственный бюджет на 2025 год сформирован так, чтобы обеспечить стабильность страны даже при продолжении военных действий в течение всего года. На эти нужды предусмотрено более 2,2 трлн грн, что составляет 26,3% ВВП страны.
- Однако уже в начале апреля появилась информация, что расходной части бюджета не хватит, потому что в связи с сокращением военной помощи Министерство обороны начало тратить средства, запланированные на конец года. За эти деньги закупаются боеприпасы и вооружения.
- 25 июня Кабинет министров одобрил изменения в госбюджет на 2025 год, чтобы покрыть увеличение расходов на оборону
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