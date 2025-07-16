Україна збільшить держбюджет на 457 млрд грн: зміни пройшли перше читання

Парламент ухвалив за основу законопроєкт, що передбачає збільшення видатків на оборону на 412,5 млрд гривень

Фото: пресслужба Верховної Ради

Верховна Рада у середу, 16 липня, ухвалила в першому читанні законопроєкт №13439-3 зі змінами до державного бюджету. Його підтримали 257 депутатів.

Законопроєкт передбачає збільшення видатків на сектор оборони й безпеки на загальну суму понад 400 млрд грн.

"У першу чергу ці зміни до бюджету – це збільшення видатків на оборону. З 450 млрд грн, які уряд пропонує, 412,5 млрд підуть на оборону. З них майже 216 млрд грн – на закупівлю зброї та техніки", – сказала під час засідання голова бюджетного комітету Роксолана Підласа.

Вона назвала запропонований урядом законопроєкт збалансованим і реалістичним.

У зв'язку зі зміною Кабінету міністрів депутати голосували його альтернативну версію.

"[Цей законопроєкт] хоч і є альтернативним до урядового законопроєкту, але зберігає всі основні положення, що стосуються забезпечення Сил оборони", – сказала Підласа.

ОНОВЛЕНО о 13:09. Міністерство фінансів уточнило, що збільшення видатків загального фонду для сектору безпеки і оборони розподіляються між Міністерством оборони (311 млрд грн), Міністерством внутрішніх справ (84 млрд грн), Головним управлінням розвідки (4,5 млрд грн), Службою безпеки України (1,6 млрд грн), Управлінням державної охорони (0,5 млрд грн) і Держспецзв'язком (0,06 млрд грн). Решта грошей ідуть по спеціальному фонду.

"Необхідність внесення змін до держбюджету-2025 продиктована необхідністю забезпечення Сил оборони додатковою зброєю, боєприпасами, військовим обладнанням", – заявили в міністерстві.

Додатково 26 млрд грн заклали для резервного фонду бюджету на здійснення непередбачених та невідкладних видатків.

Для фінансування низки інших нагальних потреб передбачили 15,5 млрд грн (для Мінцифри, Міністерства освіти і науки, Міністерства охорони здоров'я).

Загальний обсяг видатків у запропонованих змінах до держбюджету-2025 становить 457 млрд гривень.

Збільшення видатків профінансують завдяки перевиконанню плану зі збирання податків, збільшенню плану розміщень державних облігацій, зменшення платежів за державним боргом і скорочення низки видатків.