ЭП: денег в бюджете снова не хватит на весь год, нужно найти еще 200 млрд грн

Министерство обороны уже тратит средства, запланированные на конец года

Фото: EPA / Сергей Долженко

Кабинету министров и Верховной Раде в скором времени, вероятно, придется вносить изменения в государственный бюджет на 2025 год, чтобы увеличить расходную часть на несколько сотен миллиардов гривен, пишет Экономическая правда со ссылкой на собственные источники в правительстве и парламенте.

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Министерство обороны с первых месяцев использует практику "приближения расходов" – то есть сейчас тратит средства, запланированные на конец года (октябрь-декабрь). За эти деньги покупаются боеприпасы и вооружение с учетом сценария обострения боевых действий перед возможной заморозкой.

Общий объем "приближенных" расходов уже превысил 200 млрд гривен, большинство из которых пошли на закупку снарядов, дронов и прочего вооружения.

Существует реальный риск, что в последние три-четыре месяца года средства на денежное довольствие военнослужащим просто закончатся.

Для решения проблемы правительство рассматривает несколько источников покрытия дополнительных расходов: перевыполнение плана доходов бюджета (за первый квартал 2025 года – дополнительно 36 млрд грн), часть оборонных закупок профинансируют на средства партнеров (90 млрд грн от Великобритании), будут увеличены внутренние заимствования выпуском ОВГЗ.

"Мы точно не допустим ситуации, когда не будет денег на зарплаты. Но в целом вызовы по финансам именно с внутренних ресурсов большие", — прокомментировал публикацию ЭП первый заместитель главы финансового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.

В отличие от 2024 года, когда для покрытия дефицита оборонного бюджета пришлось повышать налоги, сейчас власти надеются решить проблему без дополнительной налоговой нагрузки на граждан.

В Международном валютном фонде говорили, что в случае дальнейшей нехватки средств для нужд обороны властям придется повышать ставку налога на добавленную стоимость.