Нацбанк увеличил недельную продажу валюты до $840 миллионов

Фото: depositphotos.com

Национальный банк Украины на текущей неделе (4 августа – 8 августа) продал на межбанковском валютном рынке $842,6 млн. Такие данные обнародованы на сайт Нацбанка в статистике о результатах валютных интервенций.

Это третий по величине недельный показатель этого лета. По сравнению с предыдущей неделей он вырос более чем на 30%.

С начала 2025 года Нацбанк продал на межбанке $21,6 млрд, а купил всего $37,76 млн.

За 2024 год Национальный банк Украины продал на межбанке $35,3 млрд и купил $126,3 млн.

НБУ поддерживает устойчивость валютного рынка, компенсируя структурный дефицит иностранной валюты за счет поступлений международной помощи.

Нацбанк прогнозирует, что в целом в 2025-2026 годах спрос на иностранную валюту будет оставаться высоким, однако рекордные объемы внешнего финансирования позволят его компенсировать и даже нарастить резервы до $54 млрд.

С 2027 года, как надеется НБУ, спрос на иностранную валюту начнет сужаться, а предложение будет постепенно расти благодаря нормализации экономических условий.