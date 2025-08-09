Нацбанк збільшив тижневий продаж валюти до $840 мільйонів
Національний банк України на поточному тижні (4 серпня – 8 серпня) продав на міжбанківському валютному ринку $842,6 млн. Такі дані оприлюднені на сайті Нацбанку у статистиці щодо результатів валютних інтервенцій.
Це третій за величиною тижневий показник цього літа. Порівняно з попереднім тижнем він збільшився на понад 30%.
З початку 2025 року Нацбанк продав на міжбанку $21,6 млрд та купив $37,76 млн.
За 2024 рік Національний банк України продав на міжбанку $35,3 млрд та купив $126,3 млн.
НБУ підтримує стійкість валютного ринку, компенсуючи структурний дефіцит іноземної валюти шляхом надходжень міжнародної допомоги.
Нацбанк прогнозує, що загалом у 2025-2026 роках попит на іноземну валюту залишатиметься високим, проте рекордні обсяги зовнішнього фінансування дозволять його компенсувати й навіть наростити резерви до $54 млрд.
З 2027 року, як сподівається НБУ, попит на іноземну валюту почне звужуватися, а пропозиція поступово зростатиме завдяки нормалізації економічних умов.
- З 3 жовтня 2023 року в Україні діє режим керованої гнучкості обмінного курсу, після того як НБУ відмовився від фіксованого курсу, запровадженого на початку повномасштабної війни.
