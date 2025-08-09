Нацбанк збільшив тижневий продаж валюти до $840 мільйонів

Дефіцит валюти на ринку змусив НБУ суттєво збільшити інтервенції на міжбанку

Фото: depositphotos.com

Національний банк України на поточному тижні (4 серпня – 8 серпня) продав на міжбанківському валютному ринку $842,6 млн. Такі дані оприлюднені на сайті Нацбанку у статистиці щодо результатів валютних інтервенцій.

Це третій за величиною тижневий показник цього літа. Порівняно з попереднім тижнем він збільшився на понад 30%.

З початку 2025 року Нацбанк продав на міжбанку $21,6 млрд та купив $37,76 млн.

За 2024 рік Національний банк України продав на міжбанку $35,3 млрд та купив $126,3 млн.

НБУ підтримує стійкість валютного ринку, компенсуючи структурний дефіцит іноземної валюти шляхом надходжень міжнародної допомоги.

Нацбанк прогнозує, що загалом у 2025-2026 роках попит на іноземну валюту залишатиметься високим, проте рекордні обсяги зовнішнього фінансування дозволять його компенсувати й навіть наростити резерви до $54 млрд.

З 2027 року, як сподівається НБУ, попит на іноземну валюту почне звужуватися, а пропозиція поступово зростатиме завдяки нормалізації економічних умов.