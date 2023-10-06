Новый курс от Национального банка. Чего ждать украинцам от валютных послаблений

Национальный банк (НБУ), удерживающий с конца июля 2022 года официальный курс на уровне 36,5686 грн/$, с 3 октября ввел курсовые послабления, которыми фактически отказался от фиксации.

После материала о возможных параметрах либерализации LIGA.net разбиралась, что получилось по факту: предложенная модель еще далека от инфляционного таргетирования, действовавшего до вторжения.

О полной свободе курсообразования (так называемый плавающий курс) пока речь не идет. В Нацбанке новые правила игры на валютном рынке называют "режим управляемой гибкости обменного курса".

"При этом режиме официальный курс будет определяться на основе курса по операциям на межбанковском рынке, а не будет устанавливаться директивно Нацбанком в соответствии с постановлением правления НБУ №18, как это происходило с 24 февраля 2022 года", – объясняют на сайте регулятора.

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В то же время Нацбанк "будет существенно ограничивать курсовые колебания, не допуская как значительного ослабления гривни, так и существенного укрепления".

Но теперь все же курс на межбанковском валютном рынке не будет постоянным. Так что может и расти, и снижаться, в зависимости от спроса и предложения.

Почему НБУ отважился на валютные послабления?

Официально Нацбанк сообщает, что основаниями для такого решения стал устойчивый прогресс в снижении инфляции, накопление значительного уровня международных резервов, увеличение привлекательности гривневых депозитов и облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

По мнению регулятора, новый режим усилит устойчивость украинской экономики и валютного рынка, будет способствовать лучшей адаптации к внутренним и внешним шокам, а также уменьшать риски накопления валютных дисбалансов, которые могут генерировать длительное удержание фиксированного курса.

Политика "нерушимой гривни" в первые месяцы после начала большого рашистского нашествия дала определенный якорь или фундамент для курсовых ожиданий граждан и бизнеса. Со временем позитив от фиксированной гривни начал иссякать, а структурные перекосы (в частности, множественность курсов) стали все более негативно влиять на экономику", – объясняет финансист Тарас Козак.

О схожих основаниях пишет и финансист, директор аналитического департамента, главный экономист Dragon Capital Елена Билан.

"Население и бизнес начали привыкать к неизменному курсу. Чем дальше, тем сложнее было бы отказываться от режима привязки, и тем длиннее и рискованнее было бы возвращение к нормальности. Управляемая гибкость курса позволит НБУ активнее ослаблять ограничения на движение капитала, поскольку рынок будет постепенно восстанавливать способность к (ограниченной) самокоррекции. В далекой перспективе курс станет гибким, как до войны, и сможет выполнять функцию предохранителя от внешних шоков", – отмечает она.

Критики этого решения Нацбанка довольно прогнозируемо усматривают в нем планы по продаже части валютных резервов и содействию правительству в девальвации гривни.

Как новые правила повлияют на курс для населения?

В НБУ утверждают, что новые правила никак не повлияют на население, которое покупает наличную валюту. Ибо курс на наличном валютном рынке, где могут покупать и продавать валюту граждане, будут устанавливать по тем же правилам, что и раньше. Этот рынок работает в таком режиме уже около полутора лет. А гривня на нем на протяжении этого периода как ослаблялась, так и укреплялась. К примеру, летом до 37,2 грн/$.

"Изменение курсового режима касается прежде всего работы межбанковского валютного рынка, где покупает и продает валюту бизнес. По нему и будет определяться официальный курс. Но с поправкой, что НБУ будет значительно сдерживать колебания на межбанковском рынке. В то же время правила установления курса в тех сегментах валютного рынка, где продает и покупает валюту население, не изменятся. Речь идет как о наличном рынке, так и о карточных курсах банков", – объясняет член совета НБУ Василий Фурман.

При этом, как указывается на сайте регулятора, НБУ "продолжит прилагать усилия для содействия надлежащей работе наличного валютного рынка, в частности, минимизируя разницу между наличным и официальным курсом".

Следует отметить, что решение НБУ было оглашено после того, как Министерство финансов перед внесением в парламент проекта бюджета на 2024 год сообщило, что в своих расчетах ориентировалось на курс относительно года на уровне 41,4 грн/$. Это ощутимо выше фиксированного уровня в 36,6 грн/$, действующего сейчас.

Зачем это Минфину? Чем выше цены – тем больше будет налоговых поступлений в бюджет. В первую очередь – от НДС и импортных пошлин.

"Минфин и наши крупные экспортеры заинтересованы в более дешевой гривне. Для Минфина это дополнительные доходы бюджета за счет налогообложения более дорогого в гривне импорта, а для экспортеров – просто больше денег. В то же время НБУ отвечает за ценовую стабильность. Это понимается как низкая инфляция. Разумеется, рост доллара частично приводит к росту цен. В этой борьбе за курс гривни у независимого Нацбанка больше влияния и инструментов", – отмечает Тарас Козак.

НБУ неоднократно подчеркивал, что названные публично указатели Министерства финансов не являются для него ориентиром, потому что он ратует за курсовую стабильность. И все же подобные заявления чиновников Минфина не дали уверенности игрокам на рынке и пошатнули эту же курсовую стабильность. Она, среди прочего, строилась вокруг ориентира посредством фиксированного курса.

Как бы то ни было, но традиционно на подобные заявления чиновников в первую очередь среагировал курс на наличном рынке. Уже к моменту объявления НБУ о послаблении (3 октября) в обменниках банков и финучреждений продажа наличных долларов осуществлялась по курсу от 38 грн/$. К тому же не во всех учреждениях имелись наличная валюта на продажу.

В то же время благодаря предварительным валютным послаблениям НБУ (с 28 августа Нацбанк разрешил продажу банками безналичной иностранной валюты гражданам), население могло покупать валюту онлайн в приложениях банков и получать ее в кассах без особых проблем.

В тех банках, мобильные приложения которых позволяют открывать валютные карты, это вполне можно сделать прямо в телефоне простым переводом средств с карточного гривневого счета на валютный. Курс при этом составляет немногим более 37 грн/$ (37,44 грн/$ — в monobank, 37,45 грн/$ — в ПриватБанке). Правда, при обналичивании в кассах банка будет комиссия – 0,01%.

Тем не менее курс покупки доллара онлайн вполне может быть на гривню меньше, чем при попытке приобрести его за наличные деньги в той же кассе. Правда, сделки по покупке валюты таким образом ограничены лимитом в эквиваленте 50 000 грн в месяц. Снять наличную валюту в кассах банка можно в эквиваленте 100 000 грн в день.

Чего ждать от курса гривни в дальнейшем?

Несмотря на то что представители НБУ в своих коммуникациях традиционно никогда не называют цифр, они всячески акцентируют внимание на том, что при активном вмешательстве регулятора резких скачков курса не будет.

"Любые решения НБУ в части валютно-курсовой политики, к сожалению, часто ассоциируются у людей со стремительным ослаблением гривни. Это обусловлено горьким опытом Украины, когда НБУ вынужденно "отпускал" гривню в свободное плавание из-за исчерпания международных резервов и неспособности удерживать фиксированный курс. Но сейчас ситуация другая", – убеждает Василий Фурман.

Нацбанк выдвигает следующие аргументы:

Во-первых, продажа валюты НБУ на рынке компенсируется поступлением средств от международных партнеров; НБУ накопил рекордный уровень международных резервов; привлекательность гривни как инструмента для сбережений существенно повысилась.

Во-вторых, НБУ осуществил основательную подготовку к переходу на основе стратегии, а также создал все необходимые предпосылки и убедился, что они устойчивы.

В-третьих, об отпускании курса в свободное плавание речь не идет.

"Курсовые колебания будут, но несущественными и в обе стороны. Благодаря этому обменный курс и дальше сможет выполнять роль якоря для макроэкономической стабильности", – отмечает Фурман.

Эксперты рынка более конкретны в оценках перспектив и считают, что по крайней мере до конца года курс не будет существенно меняться.

"В новой курсовой политике в ближайшие месяцы будет мало гибкости и много управляемости. Мой прогноз наличного курса доллара до конца года – около 38 грн/$", – считает Тарас Козак.

Елена Билан также уверена, что в ближайшие несколько месяцев для населения практически ничего не изменится. В дальнейшем, по ее мнению, НБУ будет увеличивать амплитуду колебаний курса, а их направление будет больше соответствовать изменениям в состоянии платежного баланса и валютного рынка.

"То есть будет и девальвация, и укрепление. Что именно будет преобладать – будет зависеть от массы факторов, среди основных: продолжительность боевых действий, пропускная способность экспортных путей, объемы международной помощи", – отмечает аналитик.

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