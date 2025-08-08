Американский производитель резиновой обуви Crocs потерял 30% рыночной стоимости за день

Фото: Depositphotos

Американская компания Crocs, которая производит яркую резиновую обувь, за день потеряла почти 30% своей рыночной стоимости. Об этом пишет немецкий еженедельный журнал Spiegel.

Причиной стала публикация неожиданного прогноза снижения выручки компании на 9-11% в текущем квартале.

Так, акции Crocs закрыли торговый день с минусом 29,24%. В то же время после завершения основных торгов они немного отыграли потери и подорожали более чем на 3%.

Генеральный директор компании Эндрю Рис заявил, что американцы стали осторожнее тратить деньги на товары, которые не являются первой необходимостью.

Дополнительный удар по бизнесу наносят пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом. Во второй половине года Crocs ожидает дополнительные расходы около $40 млн.

Рис предупредил, что возможное повышение цен еще больше снизит спрос. Кроме этого, чемпионат мира по футболу в 2026 году и Олимпийские игры в Лос-Анджелесе в 2028 году, вероятно, повысят спрос на классические кроссовки, что создаст дополнительную конкуренцию.

В прошлом квартале выручка Crocs выросла на 3,4% – до $1,15 млрд, но компания зафиксировала чистый убыток в $492 млн из-за обесценивания стоимости бренда Heydude. В прошлом году в третьем квартале Crocs получила $229 млн прибыли.