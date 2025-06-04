В последние несколько лет спортивная обувь приобрела новое значение – это уже не только о спорте. Кроссовки массово носят под платье, деловые костюмы, в театры, на другие мероприятия. Для большинства людей – это удобство, мода и стиль.

В то же время акции всех лидеров индустрии, долгое время являвшихся сильными игроками на фондовых рынках, за последний год показали падение.

Как изменилась динамика стоимости акций таких компаний как Nike, Adidas, Puma, Skechers, Fila и других? Есть ли у них перспективы роста? Разбиралась LIGA.net.