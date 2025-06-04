Разбор
Стоимость акций спортивной обуви. Почему Nike падает, Adidas держится, а Asics растет
Надежда Михальчук
Специальный корреспондент, раздел "Финансы" LIGA.net
Назарий Присяжнюк
Редактор по работе с данными
В последние несколько лет спортивная обувь приобрела новое значение – это уже не только о спорте. Кроссовки массово носят под платье, деловые костюмы, в театры, на другие мероприятия. Для большинства людей – это удобство, мода и стиль.
В то же время акции всех лидеров индустрии, долгое время являвшихся сильными игроками на фондовых рынках, за последний год показали падение.
Как изменилась динамика стоимости акций таких компаний как Nike, Adidas, Puma, Skechers, Fila и других? Есть ли у них перспективы роста? Разбиралась LIGA.net.
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