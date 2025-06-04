Розбір
Вартість акцій спортивного взуття. Чому Nike падає, Adidas тримається, а Asics зростає
Надія Михальчук
Спеціальний кореспондент, розділ "Фінанси" LIGA.net
Назарій Присяжнюк
Редактор по роботі з даними
В останні кілька років спортивне взуття набуло нового значення – це вже не тільки про спорт. Кросівки масово носять під плаття, ділові костюми, в театри, на інші заходи. Для більшості людей – це зручність, мода та стиль.
Водночас акції всіх лідерів індустрії, які тривалий час були сильними гравцями на фондових ринках, за останній рік показали падіння.
Як змінилася динаміка вартості акцій таких компаній, як Nike, Adidas, Puma, Skechers, Fila та інших? Чи мають вони перспективи зростання? Розбиралася LIGA.net.
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