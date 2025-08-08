Американський виробник гумового взуття Crocs втратив 30% ринкової вартості за день

Ринкова вартість Crocs знизилася на 30% через публікацію прогнозу зниження виторгу на 9–11%

Фото: Depositphotos

Американська компанія Crocs, яка виробляє яскраве гумове взуття, за день втратила майже 30% своєї ринкової вартості. Про це пише німецький щотижневий журнал Spiegel.

Причиною стала публікація несподіваного прогнозу зниження виторгу компанії на 9–11% у поточному кварталі.

Так, акції Crocs закрили торговий день з мінусом 29,24%. Водночас після завершення основних торгів вони трохи відіграли втрати й подорожчали на понад 3%.

Генеральний директор компанії Ендрю Ріс заявив, що американці стали обережніше витрачати гроші на товари, які не є першою необхідністю.

Додатковий удар по бізнесу завдають мита, запроваджені президентом США Дональдом Трампом. У другій половині року Crocs очікує додаткові витрати близько $40 млн.

Ріс попередив, що можливе підвищення цін ще більше знизить попит. Крім цього, чемпіонат світу з футболу у 2026 році та Олімпійські ігри у Лос-Анджелесі у 2028 році, ймовірно, підвищать попит на класичні кросівки, що створить додаткову конкуренцію.

У минулому кварталі виторг Crocs зріс на 3,4% – до $1,15 млрд, але компанія зафіксувала чистий збиток у $492 млн через знецінення вартості бренду Heydude. Торік у третьому кварталі Crocs отримала $229 млн прибутку.