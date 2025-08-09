Украина ввела новые санкции. В списке 46 человек и 305 компаний, в том числе сербская NIS

СНБО решил ввести санкции против одной из крупнейших компаний Сербии в рамках синхронизации с США

Фото: NIS

Совет национальной безопасности и обороны в пятницу, 8 августа, ввел новые санкции против России, сообщается в указах президента №594/2025 і №595/2025. Под них попали 46 человек и 305 компаний, в том числе одна из крупнейших компаний Сербии – NIS.

Одно решение направлено против Росатома, второе – связано с необходимостью синхронизировать украинские санкции с американскими.

Санкции против Росатома охватывают 18 физических и 17 юридических лиц, причастных к попыткам интеграции Запорожской АЭС в российскую энергосистему, участия в захвате Чернобыльской АЭС, производства и обслуживания ядерного оборудования двойного назначения, экспорта обогащенного урана через дочерние компании в Швейцарии, на Кипре, в Нидерландах и Финляндии.

По словам уполномоченного президента по вопросам санкционной политики Владислава Власюка, ключевыми целями стали Никита Константинов (заместитель гендиректора концерна "Росэнергоатом"), нидерландская Uranium One Holding N.V., кипрская Rosatom Finance Ltd и российская Киров-Энергомаш.

Второе решение СНБО предусматривает синхронизацию с последними санкциями, которые ввел предыдущий президент США Джо Байден в начале января 2025 года.

Под них попали дочерние компании Газпромнефти в России, Казахстане, Таджикистане, Кыргызстане и других странах. В частности, речь идет о крупнейшей нефтяной компании Сербии – NIS (Нафтна индустрија Србије).

Американские санкции против NIS де-факто до сих пор не применяются, поскольку США постоянно откладывают их.

Также под санкции попали:

компании, обслуживающие теневой флот РФ, и трейдеры, участвующие в экспорте российской нефти в обход ценового потолка, такие как Avision Shipping (Индия);

производители оборудования и комплектующих для военно-промышленного комплекса государства-агрессора из России, Китае, Турции, ОАЭ, Малайзии, в частности Farton Mitex (Малайзия) – экспортер подшипников двойного назначения, и Proffpcb (ОАЭ) – поставщик многослойных печатных плат;

финансовые и логистические посредники, помогающие обходить санкции и проводить трансграничные платежи, например ООО "Управляющая компания "Эвокорп".

Предыдущий пакет санкций против России ввели 3 августа. Под них попали, в частности, компании, которые добывают полезные ископаемые в оккупации.