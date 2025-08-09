Україна ввела нові санкції. У списку 46 людей і 305 компаній, зокрема сербська NIS

РНБО вирішила ввести санкції проти однієї з найбільших компаній Сербії в межах синхронізації зі США

Фото: NIS

Рада національної безпеки й оборони у п'ятницю, 8 серпня, ввела нові санкції проти Росії, повідомляється в указах президента №594/2025 і №595/2025. Під них потрапили 46 людей і 305 компаній, в тому числі одна з найбільших компаній Сербії – NIS.

Одне рішення спрямоване проти Росатому, друге – пов'язане із необхідністю синхронізувати українські санкції з американськими.

Санкції проти Росатома охоплюють 18 фізичних та 17 юридичних осіб, причетних до спроб інтеграції Запорізької АЕС до російської енергосистеми, участі у захопленні Чорнобильської АЕС, виробництва та обслуговування ядерного обладнання подвійного призначення, експорту збагаченого урану через дочірні компанії у Швейцарії, на Кіпрі, в Нідерландах та Фінляндії.

За словами уповноваженого президента з питань санкційної політики Владислава Власюка, ключовими цілями стали Микита Константінов (заступник гендиректора концерну "Росенергоатом"), нідерландська Uranium One Holding N.V., кіпрська Rosatom Finance Ltd та російська Кіров-Енергомаш.

Друге рішення РНБО передбачає синхронізацію з останніми санкціями, які ввів попередній президент США Джо Байден на початку січня 2025 року.

Під них потрапили дочірні компанії Газпромнєфті в Росії, Казахстані, Таджикистані, Киргизстані та інших країнах. Зокрема, йдеться про найбільшу нафтову компанію Сербії – NIS (Нафтна индустрија Србије).

Американські санкції проти NIS де-факто досі не застосовуються, оскільки США постійно відтерміновують їх.

Також під санкції потрапили:

компанії, що обслуговують тіньовий флот РФ, і трейдери, які беруть участь в експорті російської нафти в обхід цінової стелі, такі як Avision Shipping (Індія);

виробники обладнання та комплектуючих для військово-промислового комплексу держави-агресора з Росії, Китаї, Туреччині, ОАЕ, Малайзії, зокрема Farton Mitex (Малайзія) – експортер підшипників подвійного призначення, та Proffpcb (ОАЕ) – постачальник багатошарових друкованих плат;

фінансові та логістичні посередники, що допомагають обходити санкції та проводити транскордонні платежі, як-от ТОВ "Керуюча компанія "Евокорп".

Попередній пакет санкцій проти Росії ввели 3 серпня. Під них потрапили, зокрема, компанії, які видобувають корисні копалини в окупації.