МВФ хотел сделать повышение НДС обязательным условием для Украины
Международный валютный фонд хотел сделать повышение НДС обязательным условием для продления кредитной помощи Украине. Об этом в интервью УТ-2 рассказал министр финансов Сергей Марченко.
"Сентябрь месяц, миссия МВФ. Они говорят: prior action – повышение НДС. Это означает, что вы средства получаете только после того, как поднимете НДС. [А в Украине] была политическая договоренность НДС на этом этапе не поднимать, и эта политическая договоренность находило достаточное количество голосов [в Верховной Раде]", — рассказал Марченко.
Он добавил, что если бы МВФ не отказался от этого требования, Украина бы его провалила.
В меморандуме между Украиной и МВФ указано, что повышение основной ставки НДС остается потенциальным источником дополнительных поступлений и занимает центральное место в планировании на случай непредвиденных обстоятельств.
Но Марченко пошутил, что "десять раз подумает", прежде чем возвращаться к теме нового повышения налогов.
"Это очень чувствительный и сложный вопрос. И я слежу за событиями в других странах: если посмотреть, почему сменили правительство Франции, если вспомните историю министра финансов Линднера – в любой стране это очень больно, неприемлемо. Для президента [Зеленского] принять это решение было очень непросто, и я очень благодарен, что это решение нашло его поддержку", — сказал Марченко.
- В октябре 2024 года Верховная Рада проголосовала за повышение налогов, которое не касалось НДС. Основную сумму принесут повышение военного сбора с 1,5 до 5% и увеличение налога на прибыль для банков с 25 до 50%.