МВФ хотел сделать повышение НДС обязательным условием для Украины

Министр финансов сказал, что "десять раз подумает", прежде чем возвращаться к теме нового повышения налогов

Фото: МВФ

Международный валютный фонд хотел сделать повышение НДС обязательным условием для продления кредитной помощи Украине. Об этом в интервью УТ-2 рассказал министр финансов Сергей Марченко.

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"Сентябрь месяц, миссия МВФ. Они говорят: prior action – повышение НДС. Это означает, что вы средства получаете только после того, как поднимете НДС. [А в Украине] была политическая договоренность НДС на этом этапе не поднимать, и эта политическая договоренность находило достаточное количество голосов [в Верховной Раде]", — рассказал Марченко.

Он добавил, что если бы МВФ не отказался от этого требования, Украина бы его провалила.

В меморандуме между Украиной и МВФ указано, что повышение основной ставки НДС остается потенциальным источником дополнительных поступлений и занимает центральное место в планировании на случай непредвиденных обстоятельств.

Но Марченко пошутил, что "десять раз подумает", прежде чем возвращаться к теме нового повышения налогов.

"Это очень чувствительный и сложный вопрос. И я слежу за событиями в других странах: если посмотреть, почему сменили правительство Франции, если вспомните историю министра финансов Линднера – в любой стране это очень больно, неприемлемо. Для президента [Зеленского] принять это решение было очень непросто, и я очень благодарен, что это решение нашло его поддержку", — сказал Марченко.